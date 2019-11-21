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中大衝突後...校長段崇智住院已6天！發言人：他身體抱恙，正康復中

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▲▼威爾斯親王醫院。（圖／翻攝臉書）

▲威爾斯親王醫院。（圖／翻攝臉書）

記者邱茀濱／綜合報導

香港中文大學日前爆發激烈衝突，就連校長段崇智出面協調都吃了防暴警的「催淚彈」，令當下沒有穿任何裝備的他在多人護送下掩鼻離開。然而，有港媒報導，在衝突發生後數日段崇智突然住院治療，至今已長達6天，但原因未明。不過，中大發言人指出，段崇智身體抱病，目前正在休養及康復中。

據《香港01》報導，段崇智目前正在沙田威爾斯親王醫院內科病房住院，至今已留院6日，期間兩名副校長也曾在20日下午前往醫院探望他。對此，中大發言人21日傍晚也證實，指出校長段崇智教授「身體抱恙」，目前正在休養及康復中，並感謝各界的關心。

▲▼校長段崇智。（圖／翻攝自香港中文大學官網）

▲校長段崇智。（圖／翻攝自香港中文大學官網）

此前報導，12日晚間5時許段祟智抵達「二號橋」後，他緩緩步向警方防線談判，學生卻緊緊跟隨，警方卻用揚聲器大喊，「段校長你別過來，你後面很多暴徒帶著武器！現在不是談判和對話的時候！」不料，此時有人向警方射雷射光，警方隨即以催淚彈回擊，學生才投擲汽油彈，之後雙方不斷交火，現場一片混亂。事後，中大新聞與傳播學系客席講師梁啟智在網上發文表示，校長於晚間7時54分中了催淚彈，便往後撤並前往警署救學生。

段祟智15日又發公開信指出，過去數日來，中大校園內發生了許多違法事件，「我們相信當中大部分並非中大學生」，要求所有外來人士即時離開中大，不然將尋求政府部門協助。據悉，段祟智於公開信發表的隔天（16日），便入住威爾斯親王醫院，至今6天仍未出院。

▼香港中文大學12日衝突。（圖／路透）

▲▼11月12日香港中文大學衝突。（圖／路透）

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