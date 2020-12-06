入冬新低溫今晨13.3度！北部「繼續下整周」　北北基宜防3天豪雨

▲北部、東北部雨不停。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

入冬新低溫，北北基宜今起3天防豪大雨！中央氣象局觀測，今天（6日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的13.3度。氣象專家吳德榮說，13.3度創下此波「東北季風」全台平地的最低氣溫；而本周水氣多，北台灣陰雨綿綿無絕期。

氣象局持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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氣象局說，今東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島容易降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較明顯而持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石；中南部地區為多雲到晴的天氣。

▲▼迎風面持續濕濕冷冷。（圖／氣象局）

氣象局表示，北台灣今整天稍涼，中南部日夜溫差較大，台南以北及宜蘭地區低溫約16至18度，高屏及花東低溫約20、21度；白天高溫較5日稍回升2、3度，新竹以北及宜蘭高溫約22至24度，花東25、26度，中南部26至29度。

氣象局預報，周一、周二東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，中南部及台東早晚也涼，中部以北及宜花低溫約17至20度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及台東低溫約20至22度；降雨方面，迎風面的北部及東半部有斷斷續續的降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周三東北季風稍減弱，周四、周五東北風影響，北部及東半部雖然仍有局部短暫雨，但雨勢緩和、空檔增多，中南部維持多雲到晴的天氣；氣溫有回升趨勢，北台灣早晚仍稍涼，中南部日夜溫差大。

氣象局提醒，周六另一波東北季風影響，北台灣及花蓮整天偏涼，其他地區早晚也涼，中部以北及東北部低溫約17至19度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東低溫約19至22度；降雨方面，迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區要留意局部大雨或豪雨發生的機率，中南部為多雲到晴的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，冷空氣續減弱，今晨截至5時北台灣氣溫較5日晨回升約2度（新北石門區16.3度，桃園楊梅區16.7度，宜蘭羅東鎮16.5度）；苗栗及中部地區因「輻射冷卻」，氣溫降得更低，苗栗甚至創下此波東北季風全台平地的最低氣溫（苗栗三灣鄉13.3度，南投中寮鄉13.8度）。

吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今冷空氣續減弱，氣溫緩升，仍盛行東北季風，迎風面的大台北及東北部有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率；北台濕涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。



吳德榮說，周一、周二東北季風仍偏強、水氣漸增，桃園以北及東半部有局部雨，新竹偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；周三、周四東北季風減弱、水氣仍多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，冷空氣減弱、氣溫稍回升；周五、周六另一波較弱的東北季風南下，氣溫微降，北台仍濕涼，桃園以北及東半部有局部雨。

至於背風面的天氣，吳德榮表示，周一至周六中南部大部分時間為多雲時晴，但有時有中層水氣所形成的雲系自南方移入，為山區及部分平地帶來零星降雨的機率。