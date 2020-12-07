吃完伸手翻倒湯！女奧客嗆牛肉麵「4片肉賣90太貴」　店家回應了

記者柯振中／綜合報導

一名女客人日前到新竹某家牛肉麵店用餐，餐後出手將湯翻倒，熱湯全撒在桌上，畫面讓人看傻眼。事後，該名女客到評論留言，牛肉只有4片，卻要收90元，因此給了一星評價，而店家也毫不示弱地回應了。

新竹一名女子在臉書社團「新竹到小事」中張貼一段影片，內容為女客人與男伴同桌用餐，餐後伸手將整碗湯打翻，灑得到處都是，接著若無其事地離場。

▼女子伸手把湯打翻，再到Google留下負面評論。（圖／翻攝「新竹大小事」）



男伴看到牛肉湯打翻的當下，似乎感到相當錯愕，想站起來阻止，卻已經來不及，只能留在原地，向店家、員工揮手致意。

離譜的行為讓PO出影片的女子怒斥，「這位小姐，妳在家吃完飯的習慣也是這樣嗎？」行為在網路上引起公憤，不少人留言批評，「為什麼要故意掐倒湯呀？不懂邏輯」、「歡迎找我去你家吃飯，我一定會弄的更精彩喔。」

事後，有人查看Google評論，發現有名女客在該店留了1星評價，還說「牛肉只有『4片』卻要90元，坑人，而且要先付帳，不能反悔。」對此，店家則在下方反擊，若對牛肉不滿意，他們可以接受客人的意見，但希望不要有人將麵吃完了，還故意把湯打翻，灑得滿地都是湯，「請相互尊重。」

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▼女子翻倒牛肉湯原因曝光，店家回應。（圖／翻攝Google評論）

