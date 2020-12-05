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1星負評嗆難吃！分局長帶千金道歉　牛肉麵老闆堅持告：讓她負責

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市中正一分局長陳明志的女兒日前為替父親出頭，在社群軟體上用不雅字眼痛罵媒體，現在又傳出她在北市牛肉麵冠軍店留下一星負評，寫下「店內東西有夠難吃」、「飄出鹹魚味」等，氣得店家決定提告，儘管陳明志事後帶她一起上門道歉，她也在Google改5星評價道歉，店家仍堅持走法律途徑，要她負起責任。

▲▼中正一分局長陳明志遭質疑讓丁宜銘特權離開，又發生女兒痛批媒體事件，事後出面道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中正一分局長陳明志。（圖／記者邱中岳翻攝）

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陳明志的女兒9月在Google評論該牛肉麵名店，寫下「東西難吃全是味精」、「吃完嘴巴很乾」，接著又指責店內環境「常常飄出鹹魚味、完全不想改善真是惡鄰居」等，最終給出1星負評。

▲▼嗆完媒體再嗆牛肉麵冠軍店恐挨告 中正一分局長陳明志：已道歉盼原諒。（圖／翻攝自Google）

▲陳女改給5星評價並向店家道歉。（圖／翻攝自Google）

牛肉麵廖姓老闆看見評價非常不滿，因為他們店裡根本沒有賣鹹魚，「本店沒這項商品何來的鹹魚味」、「本店廚房的排煙，也絕對符合環保規範」，至於遭指責的遲遲改善，他則回答「你從來沒跟管委會反應過」，強調一定會截圖提告。

陳明志知情後馬上訓斥女兒，要求女兒前往牛肉麵店道歉，女兒雖然成年要對自己負責，但他自認有連帶責任，也一起陪同上門致歉。不過廖姓老闆認為，陳女已經是成年人，必須對自己行為負責，後續仍會到派出所報案，把法律途徑走完。

 
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