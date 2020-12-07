PO照公審前任：誤差值真大…她在萬人社團被笑「鬼娃娃」哭崩

▲男子小江（化名）因不滿女友分手後欠款又避不見面，一氣之下直接將她照片PO網讓大家公審。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／嘉義報導

男子小江（化名）因不滿女友香香（化名）欠款後避不見面，心生不滿下竟使用自己臉書帳號，接續貼出香香多張照片至網路上，讓大家公審她外貌，甚至還在擁有16萬成員的地方臉書社團PO文，辱罵前女友是「鬼娃娃」。香香發現後崩潰至警局報案，嘉義地院審結依公然侮辱罪判小江拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

小江與香香前為同居男女朋友的關係，2人分手後，小江因要不回香香之前的借款，對方又避不見面，一氣之下於今年5月2日透過手機，在個人臉書貼出香香多張照片寫下，「江大嫂，誤差值真大」、「真面熟的臉孔又差真多」等語嘲笑香香外貌。

接著，他又於16萬人的地方社團《嘉義大小事》中，再次貼出香香照片讓大家公審，指稱她是「鬼娃娃」。香香發現後，認為自己人格嚴重遭貶損，截圖蒐證完速至警局報案。

嘉義地院審理時認為，小江僅因分手後的債務糾紛，就在短時間內接續3次於網路上張貼香香照片，以羞辱人外貌的文字貶低她人格，手段實在惡劣，雖然他至今仍未與香香和解，取得原諒，但考量他犯後坦承犯行，審結依公然侮辱罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

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