　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展第六站來到光華高中展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展，第六站來到光華高中展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展第六站來到光華高中，夏卡爾的畫作充滿愛與美、希望和寧靜，想要表達人間幸福。但很多人可能以為夏卡爾只有繪畫作品，其實夏卡爾的彩繪玻璃，也是他的成名創作之一。

7日上午在光華高中揭幕時，承蒙同盟盟主李添旺校長、同盟夥伴吳淑芬校長蒞校參與，傾聽藝術解說員對於不同畫作的詮釋分享，來賓一致認為光華學生能把每一張畫作的涵意與人生心情的起伏用故事表達出來，實在非常精彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多二仁莊諺旼同學解說《回想》這幅畫作時，把當時92歲的夏卡爾在人生近百齡的過往，從在水深火熱戰爭的紅色，經歷追求希望的橘色，享受愛的幸福時的鮮花，直到晚年用深邃的藍眺望巴黎時，心中充滿和平和寧靜，也表示夏卡爾是一位享受人生的藝術家。

▲台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展第六站來到光華高中展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

服二仁徐熙汝同學在準備《城市的天空》導覽時，認真了解夏卡爾的生平和經歷，對於愛與被愛有了新的理解。雖然夏卡爾身陷兩次大戰，但並沒有影響他「生而自由，愛而無畏」的大愛，在不幸中也要將心中熱愛照亮自己，並成為光來溫暖他人。這道光，正好呼應光華圖書館以「幸福拾光-夏卡爾的愛與美」為主題，除了培育藝術解說員之外，並延伸美術、家庭教育、生活科技等課程，藉由「一道幸福之光」、「愛的故事」、「溫暖微光」等單元，讓國中部、高中部、幼兒保育科、綜合高中學生都機會欣賞夏卡爾的作品特色，並透過彩繪、雕刻、撕畫、壓克力LED 燈座等特殊裝置，由同學自創完成「彩繪拾光」、「幸福花燈」、「刻畫LED 燈座」、「愛的禮物盒」等愛與美作品，大家共同集氣傳遞滿滿的幸福與愛以迎接2021年。

圖書館主任吳南南表示，本次參與課程以幼兒保育科二年級及綜高一年級學生為主，不僅提升欣賞美感的層次，同時對學生應用知識來啟發她們的潛能很有助益。幼二仁蔡潔羽同學，認為夏卡爾有家人的支撐才能有愛的靈感，所以她製作的「愛的禮物盒」，也是以家人的照片為大圓圈，中間放代表希望的紙星星，能照耀每一位家人幸福平安。鄭芷樺則用彩色奇異筆著色在回收的杯子，並用酒精噴灑而產生漸層效果，貼上撕畫的花朵代表花開的希望、蜜蜂採蜜代表勤勞認真、以及破繭而出的蝴蝶象徵未來無限美好，夏卡爾讓我們學到了幸福就在生活週遭。

超級神水、低價必入手

ET快訊
請夏確診前「SANA近距離接觸」
打炒房！央行公布4大新措施限制貸款
陳文茜中天主持15年節目！錄完最後一集「工作人員哭一片」
游否希遭控騙錢！2萬6業配破局「不退款＋封鎖」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收錄取通知！他回信公司要求「延後報到」工作秒飛...瞬間傻眼

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

被歲月狠甩一巴掌！她5年沒回家「爸媽1舉動」秒鼻酸：真的老了…

萬人血清調查被認違法　台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

萬人血清調查違法將開罰　彰化衛生局：收到公文再正式說明　

最負盛名的全球環境獎　成大為台灣唯一受邀TEP提名單位

去年今天剛完婚！28歲媽生前最後一句「妹妹誰在顧？」　夫秒淚崩

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

吳宗憲再生兩個「王令麟給五千萬」　李朝永像飛龍一樣..羞笑周遊「很幸福」

女兒嗆牛肉麵冠軍店「有夠難吃」 分局長道歉！老闆提告：讓她負責

七月半合體四分衛虧阿傑戀情　蔡阿嘎爆「蔡哥被泱泱打槍了」XD

不給待轉！大富翁遭警「強制直行」　民眾叫警被忽視...怒罵：神經病

李翊君《永遠永遠》《愛不釋手》金曲連發　黃子佼放「34年前錄音帶」：唱歌也不怎麼樣

收錄取通知！他回信公司要求「延後報到」工作秒飛...瞬間傻眼

國泰航空即起提供旅客免費新冠肺炎保險　涵蓋檢疫津貼、醫療費

「7顆球沒賣掉」剩幾顆！「小一數學題」老師也懵了：猜不到...

幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

被歲月狠甩一巴掌！她5年沒回家「爸媽1舉動」秒鼻酸：真的老了…

萬人血清調查被認違法　台大公衛很遺憾：內部要開會尋求共識

萬人血清調查違法將開罰　彰化衛生局：收到公文再正式說明　

最負盛名的全球環境獎　成大為台灣唯一受邀TEP提名單位

去年今天剛完婚！28歲媽生前最後一句「妹妹誰在顧？」　夫秒淚崩

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

中職／統一獅1月10日國慶球場展開春訓！17日開訓典禮

中職／劉崇聖生涯首場比賽在諸羅山　打出全隊唯二安打

收錄取通知！他回信公司要求「延後報到」工作秒飛...瞬間傻眼

炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看

「珍珠港事變」將在太空爆發　美軍參聯會主席：陸軍退出未來舞台

韓國流行「全息玫瑰花」永不凋謝！散發彩色霓光超夢幻　加LED燈閃爆

中天聲請假處分被駁回　總統府：尊重司法不評論個案

渣男入獄前約砲逼「陪到最後一天」　正妹收床照崩潰提告

新北市圖閱讀服務獲ISO認證　互動多元接軌國際標準獲肯定

「大到不能倒」銀行5+1！一銀也傳上榜　與5大銀行並肩

生活熱門新聞

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

台南捕獲「超大咖男星」！粉絲熱情湊上前

首波冷氣團？入冬最低溫時間曝　今大雪北北基宜防豪雨

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆

高雄男丟22根菸蒂罰26K！被老婆罵翻…將申訴

爸媽嗑鍋ing「兒一旁寫作業」　她怒：等1小時

点爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！

青山宮鞭炮炸到隔天7點！居民崩潰

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

好東西都在南部生產　網：台北憑什過比較好

網推北部「宮廟清流」連陣頭都嘸：觀念進步

鄉民推1科系「比醫牙CP值高」：民間版公務員

「印尼境外移入」超過美國！　估治療費用恐破

更多熱門

相關新聞

台中藝廊推動全台偏鄉美術孵育工程

台中藝廊推動全台偏鄉美術孵育工程

台中惠中扶輪社創社秘書呂淇芸出生台中新社區，有感於家鄉受限經費和師資，讓愛畫畫的小孩無法盡情揮灑，因此去年起就以母校大南國小為起點，結合藝廊和台中教育大學，免費教導小學生，全力推動偏鄉美術教育孵育工程，呂5日還邀請曾任外交部發言人、駐法特使呂慶龍暢談法國生活美學，呂慶龍說，學畫和外交一樣，要有長期規劃，不能只是做做樣子。

愛與美的使者「夏卡爾」

愛與美的使者「夏卡爾」

扛茨到地方　台史博台江巡迴特展

扛茨到地方　台史博台江巡迴特展

蕭培麗／色彩的祕密花園

蕭培麗／色彩的祕密花園

納粹掠奪　夏卡爾等未知傑作曝光

納粹掠奪　夏卡爾等未知傑作曝光

關鍵字：

幸福拾光夏卡爾巡迴特展

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／艋舺青山宮遶境驚傳拉窗簾活春宮

快訊／高雄19歲媽產子…阿公「以為死胎」丟進河

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

加藤鷹再現「金手指30秒神功」！女星親實測嬌喘

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

職軍週休二日爽領56K！過來人曝軍營「黑暗面」

吳兆絃就讀「大學科系」現況曝

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

艋舺青山宮鞭炮炸3天竄火　爐主落淚：別再放了

Grace撞爛阿翔新車！

台股破14000！他投資5檔全賠破30%

婚後存款580萬只剩6萬！工程師男驚覺「頭頂綠綠」

對號座被「站票阿嬤」霸佔　他苦站1小時：怎麼趕？

更多

最夯影音

更多
首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ

首次直播賣票「還在講解」20萬張就售完！　劉德華傻眼：什麼意思？我覺得很假喔ＸＤ
青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

海芬喝茫告白「我愛你，娶我」！　鄭元暢回嗆：我不會孤老終身ＸＤ

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

28歲妻接種疫苗後「心肌炎死亡」 夫批政府說瞎話：根本沒人幫忙

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

連晨翔.黃偉晉「重修舊好」跳《Break It Down》　突問「在五堅情比較快樂？」...他認：很爽！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面