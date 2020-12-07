幸福拾光華麗「燈」場　夏卡爾愛與美的專賣店巡迴特展

▲台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展，第六站來到光華高中展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局與廣達文教基金會攜手合作的「夏卡爾-愛與美的專賣店」藝術巡迴展第六站來到光華高中，夏卡爾的畫作充滿愛與美、希望和寧靜，想要表達人間幸福。但很多人可能以為夏卡爾只有繪畫作品，其實夏卡爾的彩繪玻璃，也是他的成名創作之一。

7日上午在光華高中揭幕時，承蒙同盟盟主李添旺校長、同盟夥伴吳淑芬校長蒞校參與，傾聽藝術解說員對於不同畫作的詮釋分享，來賓一致認為光華學生能把每一張畫作的涵意與人生心情的起伏用故事表達出來，實在非常精彩。

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多二仁莊諺旼同學解說《回想》這幅畫作時，把當時92歲的夏卡爾在人生近百齡的過往，從在水深火熱戰爭的紅色，經歷追求希望的橘色，享受愛的幸福時的鮮花，直到晚年用深邃的藍眺望巴黎時，心中充滿和平和寧靜，也表示夏卡爾是一位享受人生的藝術家。

服二仁徐熙汝同學在準備《城市的天空》導覽時，認真了解夏卡爾的生平和經歷，對於愛與被愛有了新的理解。雖然夏卡爾身陷兩次大戰，但並沒有影響他「生而自由，愛而無畏」的大愛，在不幸中也要將心中熱愛照亮自己，並成為光來溫暖他人。這道光，正好呼應光華圖書館以「幸福拾光-夏卡爾的愛與美」為主題，除了培育藝術解說員之外，並延伸美術、家庭教育、生活科技等課程，藉由「一道幸福之光」、「愛的故事」、「溫暖微光」等單元，讓國中部、高中部、幼兒保育科、綜合高中學生都機會欣賞夏卡爾的作品特色，並透過彩繪、雕刻、撕畫、壓克力LED 燈座等特殊裝置，由同學自創完成「彩繪拾光」、「幸福花燈」、「刻畫LED 燈座」、「愛的禮物盒」等愛與美作品，大家共同集氣傳遞滿滿的幸福與愛以迎接2021年。

圖書館主任吳南南表示，本次參與課程以幼兒保育科二年級及綜高一年級學生為主，不僅提升欣賞美感的層次，同時對學生應用知識來啟發她們的潛能很有助益。幼二仁蔡潔羽同學，認為夏卡爾有家人的支撐才能有愛的靈感，所以她製作的「愛的禮物盒」，也是以家人的照片為大圓圈，中間放代表希望的紙星星，能照耀每一位家人幸福平安。鄭芷樺則用彩色奇異筆著色在回收的杯子，並用酒精噴灑而產生漸層效果，貼上撕畫的花朵代表花開的希望、蜜蜂採蜜代表勤勞認真、以及破繭而出的蝴蝶象徵未來無限美好，夏卡爾讓我們學到了幸福就在生活週遭。

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