【廣編】會生活還能賺獎金！LINE貼文串生活超玩咖活動　發文Hashtag搶人氣

▲參加「LINE貼文串 生活超玩咖」活動，開啟個人帳號追蹤功能並發文加入指定Hashtag，即有機會贏得高額獎金。

圖、文／LINE提供

你是朋友中的梗王，熱愛分享，生活總是超豐富嗎？現在只要參加「LINE貼文串 生活超玩咖」活動，開啟個人帳號追蹤功能並發文加入指定Hashtag，即有機會助你贏得高額獎金！不想分享也沒關係，將你的肯定化為「Like」為創作者打氣，亦有機會得到LINE POINTS作為自己精準眼光的回饋！

參加方式為進入「LINE貼文串 生活超玩咖」活動主頁，開啟追蹤功能並點選「我要參加」，於貼文串發文，並於文中加入指定Hashtag「#LIKEME」（活動期間不得刪除此tag或改變權限）即完成，該發文之Like數將列入成績計數。後續只要於個人帳號上的每次發文加上指定Hashtag「#LIKEME」，系統即會自動統計該PO文的Like數作為排行榜上的票數，於活動主頁公開，每小時票數更新。

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多多發文並宣傳自己的貼文串，Like數越多，勝算越大！活動期間將於每週一開出活動話題卡，參與可獲得額外曝光機會，該話題卡之Like數前10名者，還能於次週週二探索輪播機會！每週週排行前5名可獲得編輯推薦，於次週週一獲得限時動態一日曝光。只是追蹤應援也能拿獎！選擇喜歡PO文，點選留言區最左方笑臉符號為該發文表示支持，即完成投票。可追加點選右上綠色「追蹤」文字追蹤該帳號，活動結束時若前十名有你已追蹤的人，將獲得LINE POINTS獎勵你的精準眼光！

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