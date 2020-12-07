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【英語多益通】一年就等這一刻！年終獎金英文怎麼說？

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▲▼過年,年節採買,零食,年節氣氛,辦年貨,春節,農曆新年,紅包,壓歲錢,年終獎金。（圖／記者李毓康攝）

▲ 今年的年終獎金你會拿多少？（圖／記者李毓康攝）

文／李海碩

網路上有句名言：「薪資是對員工表達尊敬最好的方式」，那你知道薪資各式各樣不同的說法與之間的差異嗎？尾牙與年終獎金又要怎麼說呢？這些跟薪水有關的單字其實也是多益的熱門考題，在年關將近的時刻，讓我們一起來看看。

怎麼說各種不同的薪資

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英文中的薪資有很多說法，第一種是最常見的pay（支付）。pay雖然是口語用法、不太正式，但也是所有薪資中最常見的用法。pay也延伸出了payday（發薪日）、payroll（薪資單）、以及paycheck（薪資支票）等常用的用法。

What’s the pay?
（能賺多少？）

另一個比較正式的用法是income，income拆成兩邊就是in/come，進到帳戶或口袋中的錢當然就是收入了，而最常見的就是信用卡申請時常常需要填寫的年度收入。

You need to report your annual income on this credit card application.
（你需要在這份信用卡申請書上呈報你的年度收入。）

薪水的收入形式主要分為兩種：wage與salary。許多文章都會說明wage主要的形式是體力類型的工作，但關鍵其實不是體力不體力，而是「是否是持續性質」。

salary的起源是羅馬士兵的薪資，他們用鹽作為貨幣，所以留下了「sal-」的字根。任何時間到了就會發放的薪資都可以稱為salary，而wage則是有做就有，沒做就沒有的薪額，在國外通常是以時薪／週薪計價者會採用這樣的說法，可以明顯發現是比「月」的循環來得更短的。因為這已經是薪資計算的時間上最短單位了，所以也就成為了最低工資的說法。

The minimum wage is expected to increase in the first quarter next year.
（最低薪資可能會於來年的第一季進行調整。 ）

不過雖然最低薪資是用wage，但是時薪最常用的用法是hourly rate。Hourly wage也有人用，但是頻率並不高，講到時薪時請都使用rate。

Most lawyers charge at an hourly rate.
（大部分的律師都是以時薪計價的。）

一般的薪資簡介大概可以到這邊為止，但是其實在多益測驗中與正式的職場上，最常見的用語是package或是compensation package。例如在跟朋友討論挖角的時候，最常見的問句就是：

What’s the package like?
（薪酬方案大概長什麼樣子？）

package原本的意思是包裹，在這邊的意思就是包含薪資（salary）、福利（benefit）、以及剩下所有好處（perk）的「整體方案」。compensation來自於compensate補償，這個字是拉丁文時期就存在的。com的字根意思是一起，pensare的拉丁文字根意思是秤重，本來的意思是把兩者相秤以達到平衡，後來的意思就演變成為「補償」了。

除了compensation package之外，也有compensation plan的說法，意思為公司的薪酬方案，簡單地說，每個人都有自己的compensation package，而公司要有完善的compensation plan。

A compensation plan often encompasses wages, salaries, benefits, and all other perks.
（薪酬方案通常涵蓋工資、薪水、福利、與其他相關好處。）

我要錢，但是我要的不只是錢

除了salary外的benefits與perks是很多公司招攬人才的秘招，例如Google就有主要員工過世後家庭成員可以支領半薪若干年的優異制度。最重要的是在多益的考試中，benefit幾乎都是直接作為福利解釋。最常見的福利有company trips公司旅遊、自強活動。勞工／健康保險labor/health insurance，當然還有另一種大家更歡迎的福利，那就是各種年終分紅。

各式各樣的非薪資金錢收入是多的。例如股票的股利dividend、分紅／抽傭commission，而這些都可以歸類為獎金bonus。年終獎金就用年末或是每年的說法，為year-end bonus或是annual bonus。

The typical commission rate for sales is about 5 to 50%. The higher the base pay is, the lower the commission rate will be.
（典型的銷售抽傭比率約為5到50%，穩定基礎薪資越高，薪酬比率就越低。）

Executives often receive bonus that’s over 100% of their annual salary.
（高階主管的獎金常比他們年度薪資的總額更高。）

當然，在台灣最常見的year-end bonus就是尾牙Year-end party或是year-end banquet，不過因為台灣的尾牙實在跟國外的年終晚宴有過大的差異，所以連外媒也已經給了尾牙「Weiya」這種拼音直接翻譯的稱呼了。尾牙的重頭戲除了表演之外，當然就是抽獎了。除了Lucky draw這種比較通俗的說法外，raffle也是很常見的抽獎用法。

There will be raffles in the Weiya this year with more grand prizes.
（今天尾牙有抽獎活動，會有更多大獎。）

好聚好散

上面講的都是獎金，當然人生有好就有壞。除了年終的獎金外，另一端就是年終常會有的「考核」，用法為year-end review或是annual review。

這邊的review請萬萬不可以解釋為複習，意思是「查核、考核」。而若考核狀況不好，目前最流行的概念就是人資單位需要完成hire and fire（聘僱與解僱），資遣的說法是layoff，而資遣時會達到的費用則稱之為遣散費severance pay，來自於sever（切斷）。

John will be granted as John has violated the rules listed on the contract, he is not entitled to receive or claim severance pay.
（John既已違反合約上所列之規範，佢不得收領或要求遣散費用。）

若是自己要走，那就是resign辭職。若是年紀大了要走，那就是retire退休。這類的狀況通常會有惜別宴會farewell party，與退休金pension，這兩個都是多益常見字唷！

【多益模擬試題】

1. _____ rules listed on the contract, John is not entitled to receive severance pay.
(A) Violate
(B) To violate
(C) Violated
(D) Violating

2. The base pay and commission rate are often inversely proportional. That is, the higher the base salary is, _____ the commission will be.
(A) the low
(B) the lower
(C) the lowest
(D) the lowing

解析：

1. 正解為(D)。題意為「違反了合約上所列的規範，John將不能收到遣散費。」本題為標準分詞構句，由於前方的子句原文為「John violated the rules...」屬於主動語態，所以轉換為分詞構句時應該使用現在分詞。

2. 正解為(B)。題意為「基礎薪資與獎金比例常成反比。亦即，基礎薪資越高，獎金越低。」要表達兩者一起改變，前後句式皆應使用形容詞比較級。四個答案中僅有(B)為比較級，故應選答案為(B)。

延伸閱讀》柯林斯字典年度字》「吃播」、「保持社交距離」的英文該怎麼說你知道嗎？

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