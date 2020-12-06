連丟22根菸蒂全被拍下！他一看罰單暈了　檢舉達人可獲獎金曝光

▲攤開民眾檢舉的罰單，22張都在同一地點。（圖／翻攝自臉書【爆怨2公社】）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子獨自在轎車內吞雲吐霧，2小時過去了，總共抽了22根菸，每次扔菸屁股的行為都被後方民眾拍下檢舉，事後男子收到環保局寄來的22張罰單，高雄市環保局證實此事，表示一共裁罰2萬6400元，依照檢舉辦法，檢舉人可獲15%，也就是3960元。

▲檢舉達人拍下駕駛往外丟菸蒂畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有一名高雄網友將一疊罰單都PO上社群《爆怨2公社》，引發熱烈討論，他說：「想問一下，在同一天，同一地點，在2小時內，一個人自己在車上抽菸，被環保局連續開罰22張，亂丟菸蒂的罰單，請問這樣要繳多少錢啊？真的暈了」，貼文一出，引來千名網友留言回應，「怎麼有辦法2個小時抽了22根」、「這個檢舉人賺翻了」、「抽這麼多都不暈嗎？」

依照《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、渣、拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，違反者，可依法告發並處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰。

高雄市環保局也證實此事，此案是9月28日於鳳山區八德路旁，男子於車內抽菸並且拋棄菸蒂於車外全被拍下，於11月20日裁罰，由檢舉者拍下影片，合計共有22件，一件一罰，開出22張每張1200元的罰單，共裁罰2萬6400元，行為人可向環保局提起訴願，若繳交了全額罰金，因有設立「檢舉制度」，檢舉者可以得到15%的獎金，一共是3960元。