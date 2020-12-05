他2小時抽22根菸…事後竟收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6千元

▲攤開民眾檢舉的罰單，22張都在同一地點，讓被檢舉的當事人感到頭暈。（圖／翻攝自臉書【爆怨2公社】）

記者陳雕文／綜合報導

你菸蒂一直丟，我就一直檢舉！高雄一名男子獨自在轎車內吞雲吐霧，2小時過去了，總共抽了22根菸，每次扔菸屁股的行為都被民眾拍下檢舉，事後男子收到環保局寄來的22張罰單！若每張罰鍰以最高金額來看，男子總共要付13萬2000元，而檢舉人的獎金最高可拿4萬6200元！

據了解，高雄市環保局因為藉由設立「檢舉制度」，讓民眾可以登錄會員舉發他們亂丟垃圾等製造環境髒亂的行為，並以蒐證的照片、影片換取獎金。今年截至10月為止，總共開出了23,418張罰單，累積開罰金額超過3372萬元，其中民眾檢舉佔7成，發出獎金超過600萬元，甚至有檢舉達人領取的獎金超過42萬元，平均每個月領4萬多元，甚至比部分民眾的正職薪水還要多。

▲民眾檢舉。（圖／翻攝自臉書【爆怨2公社】）

依廢棄物清理法第27條規定，在指定清除地區內嚴禁有隨地吐痰、檳榔汁、渣、拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。違反者，可依法告發並處新臺幣1,200元至6,000元罰鍰；高雄市環保局指出，檢舉人可獲得15%到35%不等的獎金。

若就最高罰鍰來看，被檢舉的民眾得繳13萬2000元，倘若檢舉人可得35%，檢舉獎金將高達4萬6200元，難怪民眾會不遺餘力地檢舉。網友看了紛紛留言，「平均5.45分鐘就抽一根，你是抽油煙機嗎？」、「這個檢舉人賺死」、「是在拜拜喔？」、「你的肺還好嗎？」、「2小時在同一個地方抽22隻煙，是在當狗仔嗎？」