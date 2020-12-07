蘇震清絕食第7天精神體力大幅萎靡　生命跡象不穩定

▲立委蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委蘇震清涉及SOGO立委集體貪汙案遭羈押，他質疑關鍵證詞被檢方人為遮蔽錄音檔，為此在1日起絕食抗議司法不公。律師陳佳瑤7日會面已經絕食第7天的蘇震清，並轉述他的現況時透露，他的精神、體力大幅萎靡，生命跡象不穩定。

蘇震清辦公室7日發布新聞稿表示，針對蘇震清質疑李恆隆、李秀峰關鍵訊問之錄音錄影檔案與錄音檔案同時被消音，疑遭人為變造遮蔽一事，台北地檢檢察官日前羈押庭仍然聲稱可能係設備老舊或收音設備未正確操作，並於11月26日函送內政部刑事警察局協助修復還原，惟迄今12日蘇震清律師團仍未獲通知任何結果。

蘇震清辦公室指出，今已具狀要求北檢應儘速回覆該影音檔修復情形，無論錄音是否得以還原，都不應該再藉故拖延，把檢方疏失、拖延訴訟之不利益由當事人承擔。

蘇震清辦公室提到，蘇震清律師團明確指出質疑，高度懷疑係爭影音檔案是否有還原的可能性，畢竟無論是設備老舊、或是收音設備操作不當，如果不是出於刻意人為操作，北檢仍是無法解釋，為何每次故障都剛巧會同時發生在李恆隆、李秀峰這兩段極有可能錄有關鍵證詞的錄音時段？

蘇震清辦公室認為，在實務上如此罕見的兩套錄音設備同時都被消音的情形，北檢絕對有必要說明清楚，否則難以澄清其針對個案進行人為變造的疑慮，若是北檢真的長期皆有錄音設備疏失，等同長期不察其違背刑事訴訟法應全程連續錄音的權責，更是廣泛地漠視、剝奪歷年偵查案件當事人的司法人權，茲事體大。

蘇震清辦公室透露，律師陳佳瑤7日會面蘇震清，並轉述蘇震清現況，表示蘇震清絕食7日以來，精神體力已大幅萎靡，生命跡象屢有不穩定，上週五就曾送台北醫院戒護就醫，但為表明心志仍拒絕施打點滴，當日即送回北所，目前由所方高度注意其安危情形。

蘇震清辦公室提到，律師陳佳瑤也坦言，以蘇震清目前的體況看來，持續進行絕食隨時都有再強制送醫的可能，若是北檢無法儘速將其涉及變造隱匿證據、妨害程序正義等情提出負責任的作法，對在押當事人就是極大的傷害。