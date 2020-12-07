俄爆竹廠清晨爆炸！七彩煙花點亮夜空　400消防員濃煙中急撲火

▲俄羅斯一家煙火爆竹廠在6日清晨發生爆炸。（圖／翻攝自Youtube／RT）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯南部港口城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）一家煙火爆竹廠6日夜間發生火災，引發大規模爆炸，廠內的煙火被點燃後直竄天際，點亮了整個夜空。當局派出400名消防員救災，所幸未有人員傷亡。

據《每日郵報》報導，莫斯科時間12月6日早上6點30分，煙火爆竹廠內一個電加熱器發生故障，引起火災。由於火災發生在淩晨，當時工廠內空無一人，錯過了救火的黃金時間。火勢蔓延到存放新年煙火的二樓倉庫，導致煙火被點燃後，綻放到天空中。

當地急救部門拍下了這場「美麗而危險」的爆炸現場，並由俄羅斯聯邦緊急情況部（EMERCOM）發佈到網路上。從爆炸的影片中可見，粉色、綠色、紅色和金色的煙花、爆竹在夜空中炸開，但被渲染得七彩繽紛的天空下，工廠正被熊熊火焰吞沒。

相關部門緊急從鄰近分局調來400名消防員，才終於將火勢控制住。據俄羅斯衛星通訊社報導，這場爆炸案幸運地並未造成人員傷亡，但這場4級火災的延燒面積高達4000平方公尺，對建築物造成了重大破壞。

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