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時尚美模「刺殺酒鬼夫」！他帶女人回家「抓妻猛踹」：做飯給我們吃

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▲▼時尚模特「刺殺酒鬼夫」！他帶女人回家「抓妻猛踹」：做飯給我們吃。（圖／翻攝自推特「@lindaikeji」）

▲蘇達科娃曾登上多國雜誌與擔任品牌代言人，在家卻遭丈夫拳腳相向。（圖／翻攝自推特「@lindaikeji」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯一名事業光鮮的26歲模特兒，在家中長期遭到28歲的電腦工程師兼酒鬼丈夫家暴，甚至還目睹丈夫將酒吧搭訕到的女人帶回家中，命令自己為他們兩人下廚。氣不過的她抄起刀來一把捅向丈夫胸口，將丈夫殺死，如今她面臨15年以上的有期徒刑，她母親不斷求情，表示女兒才是整起事件的被害者。

綜合外電報導，蘇達科娃（Lilia Sudakova）是一名事業頗有斬獲的模特兒，曾登上義大利、中國與日本「Vogue」的雜誌封面，同時也是一家俄羅斯服飾品牌的代言人。據了解，她與結婚4年的丈夫波帕夫（Sergey Popov）感情不睦已久，因為對方經常在喝醉回家後對她拳打腳踢，她在家中的生活和在外的生活反差甚大。

根據蘇達科娃48歲的母親艾蓮娜（Irena Sudakova）所稱，蘇達科娃的犯案動機就是因為長期遭受丈夫的暴力對待，才會在無路可退的情況下被迫自我防衛。

▲▼時尚模特「刺殺酒鬼夫」！他帶女人回家「抓妻猛踹」：做飯給我們吃。（圖／翻攝自推特「@lindaikeji」）

▲蘇達科娃稱自己「心生嫉妒」，才會在盛怒的情況下揮刀錯殺丈夫。（圖／翻攝自推特「@lindaikeji」）

艾蓮娜指出事發當天，波帕夫在酒吧帶了一名剛搭上的女人回到公寓中，一進門就抓住蘇達科娃那頭廣為人稱羨的薑黃色長髮還踹她的腿，要「糟糠妻」下廚給他們兩人吃。

艾蓮娜表示中間波帕夫離開了一陣，當他再度回到廚房時，蘇達科娃正在切生菜要做沙拉，他又一把死抓住蘇達科娃的頭髮，下一刻，廚房刀就已經插入他的身體。艾蓮娜強調，女兒當時只是想揮動手臂把波帕夫趕走，那是「無法抗拒的衝動」，而且「只有劃上一刀」，「另一名也在公寓裡的證人走過來目睹整個狀況，我女兒全身都在發抖。」

「蘇達科娃是一個被害者，她在自我防衛。」艾蓮娜說女婿是一個電腦天才，非常的聰明，但是一個不折不扣的酒鬼，喝醉後會變成一個自負、暴力的討厭鬼，而事發當時女兒並沒有喝酒，「這是一場病態的愛情，發生的全是意外，這是一場意外。」

對於犯下殺夫案，蘇達科娃僅回答，動手是因為嫉妒。

蘇達科娃的造型師友人帕夫洛夫斯凱雅（Karolina Pavlovskaya）也為朋友發聲，「她就是一個擁有美麗外表卻支離破碎的女孩，內心空空盪盪。」

目前蘇達科娃弒夫一案仍在法庭審訊中，她面臨著可能高達15年的有期徒刑。當運囚車抵達法院門口時，穿著深棕色連帽外套的她將帽子拉到頭頂，戴著橘藍花色的口罩，雙手上銬，在女警的牽領下步入法院。

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