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美女主播評《波希米亞狂想曲》配樂「好洗腦」　樂迷嗆腦殘提告

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▲簡立喆離開主播台。（圖／ETToday）

▲主播簡立喆因為影評粉專上說電影配樂「好洗腦」，竟引起樂迷不滿進而提告。（資料照／ETToday）

記者劉昌松／台北報導

美女主播簡立喆在臉書粉專評論電影《波希米亞狂想曲》的配樂「好洗腦」，意外引起樂團QUEEN的顏姓女歌迷不滿，接連質疑簡女和小編「腦殘」、「白癡」、「豬隊友」，簡女將顏女留言截圖公開表示將封鎖帳號並保留法律追訴權，反遭顏女控告涉嫌妨害名譽，台北地檢署4日以沒有主觀犯意等理由，處分不起訴簡立喆。

主播簡立喆在臉書除了有個人粉專，還開設了「星光好選喆&電癮好選喆」專頁及Youtube頻道，2018年11月23日，「星光好選喆&電癮好選喆」針對記錄英國搖滾樂團皇后(Queen)的傳記電影發表評論，並稱配樂Bohemian Rhapsody(波希米亞狂想曲)「好洗腦」，沒想到「好洗腦」這3字引起皇后迷顏女的不滿。

▲▼簡立喆貼文挨告。（圖／翻攝星光好選喆FB）

▲簡立喆因這則貼文被顏姓皇后迷提告。（圖／翻攝星光好選喆FB）

顏女留言，「Bohemian Rhapsody一曲影響樂壇四十幾年，被喻為是Freddie(主唱)最偉大的歌曲。居然被這位太太說成是一首相當洗腦的歌！腦殘不需要講別人聽。」臉書專頁的小編為此和顏女展開筆戰，小編表示顏女「自取其辱，不掉髒東西，丟人現眼」，顏女則指小編和其他回文網友「豬隊友」。

最後簡立喆將顏女相關留言截圖，表示保留對顏女的法律追訴權，並公開顏女的臉書帳號，表示粉專已將顏女封鎖，顏女不滿提起民刑事告訴，其中民事提告隱私權遭侵犯求償50萬元案，因顏女自己把臉書設定為公開等理由，已經被法院判決駁回，現正上訴高院。

至於顏女控告簡立喆涉嫌妨害名譽的刑案部分，檢察官調查雙方留言訊息後認為，雙方為了歌曲是否「洗腦」，一來一往的嗆聲，最後簡立喆只是將相關文字的截圖po網，表明立場，並無妨害顏女名譽的主觀犯意，因此處分不起訴。

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