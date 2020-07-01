農委會花3千萬推31處「綠色照顧」　陳吉仲：只要成功明年擴大舉辦

▲陳吉仲（中）表示，預計花4、5年時間在全台落實綠色照顧。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）到深坑區農會宣布投入近3千萬經費，輔導31家農漁會成立「綠色照顧示範站」，預計要花4、5年時間在全台各鄉鎮落實，讓高齡化社會中的長輩活出健康、快樂，同時減少健保醫療支出。

陳吉仲說明未來高齡社會，面臨農村人口平均65歲，搭配長照政策，選擇農漁會是因為有很多資源，能跟農民結合、擦出火花，農漁會負責區域裡，利用掌控農產品的供應提供服務，不要有老年人口挨餓情形，這是農業部門責任，不要去說吃飽很容易，很多農村人口是挨餓的，有綠色照護，不用擔心這一點。

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深坑區農會總幹事黃土水表示，老人不是社會負擔、不是家庭包袱，老人很可以創造農會形象跟價值，農會是百年老店，有太多優勢，也有很多社會責任要做，必須繼續擦亮這塊招牌。

▲陳吉仲說，綠色照顧示範站只要今年成功，明年就會擴大舉辦。（圖／農委會提供）



陳吉仲指出，全台灣3百多個鄉鎮區農漁會條件都非常好，有豐富農漁產品、場所和很多農業生產，由農業部門配合衛福部長照2.0最合適，編列近3千萬，輔導31家農漁會成立綠色照顧示範站，包括農會28站及漁會3站，其中深坑區農會亦為社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站。

陳吉仲說，只要今年成功，明年就會擴大舉辦，預計成長1倍，至少4、5年在全台各鄉鎮都可以執行綠色照顧，用最低成本享受更多福利，希望未來農村不管是哪一位長輩，都可以活出快樂、健康，同時傳承將面臨消失的菜色、文化。

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