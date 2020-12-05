新北已婚色警性騷嫩學妹！強邀吃宵夜Ｋ歌　載進摩鐵摟腰又摸腿

▲新北市一名男巡佐對女警性騷擾，遭記過調職。（示意圖／CFP）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名派出所已婚男警，邀約所內一名資淺女警出遊、吃飯，女警擔心工作遭刁難，迫於無奈赴約2次，就在第2次吃完宵夜後，男警逕自開車進摩鐵，還點了紅酒助興，過程中對她摟腰、摸腿，最後趁男警上廁所傳訊向同事求援才脫身，事後向分局舉報提告，男警卻否認性騷，經12萬和解後，仍因言行失檢，記小過處分並調離現職。

據了解，49歲已婚男警調派到事發的派出所擔任巡佐4年，期間自恃與地方人士結交深廣，即便到班不正常，同仁們也敢怒不敢言；2020年初，他看上了才從警2年的資淺女警，不斷向她邀約出遊、吃飯，女警因擔心在工作上遭到刁難，免強與他共遊北海岸。

女警以為赴約一次就不會再被糾纏，但男警又再度邀約，迫於無奈下坐上他的車，到三重吃宵夜；結束後，男警卻意猶未盡，凌晨3時許，他竟直接開到新北市一家摩鐵，女警緊張地不知所措，他還安慰說，別緊張，裡面有KTV可以唱歌。

男警還向櫃檯點了一瓶紅酒助興，過程中露出狼性，對女警摟腰、摸大腿，她趕緊閃躲，鎮定地暗自想著如何脫身，就在男警去上廁所之際，她趕緊傳訊向同仁求救，並堅持要立刻回家，男警最後只好開車送她離開。

翌日女警不甘受辱，向所長控訴男警荒唐行徑提告性騷擾，同時間所長也向分局呈報。經調查，男警坦承有帶女警進到摩鐵，但完全否認有騷擾行徑，分局以最快速度依「警察人員獎懲標準」記小過1次，立刻調離現職，女警也轉調內勤服務。

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