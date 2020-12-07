多名經濟專家預測：中國2021年GDP增長8%

▲大陸專家預測中國2021年GDP增長8%。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情對中國經濟的不良影響已逐漸淡化，分析普遍認為，2021年中國國內生產總值（GDP）將有機會出現8%的增長率。

綜合媒體12月7日報導，《路透》在題為《中國製造業實現三年來最快增長》的報導中指出，大陸官方發佈的採購經理指數（PMI）從10月的51.4%升至11月的52.1%，是自2017年9月以來的最高值，而且高於路透社分析師此前預期的51.5%，這顯示中國的製造業已恢復到新冠肺炎大流行之前的水準。

《彭博》文章指出，中國是唯一一個在新冠肺炎疫情引發的經濟衰退中持續強勁反彈的主要經濟體，最新數據突顯了中國的全球經濟地位。

據《環球時報》6日報導，大陸多位經濟學家預測，今年中國國內生產總值增長有機會達2%，2021年則可能出現超過8%的強勁反彈。

北京大學經濟學院教授曹和平表示，在當前構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局大背景下，考慮到「雙11」這樣的網購節展示出的消費數據，今年中國四季經濟增長有望超過6%，全年經濟增長可能在2%至2.2%之間。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文預測，中國2020年四季經濟增長可能達5.5%至6%，全年可達2%。中國商務部研究院研究員梅新育也表示，他對於2021年中國經濟抱有良好預期，有機會出現8%的增長率。

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