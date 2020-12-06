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胡錫進：川普離任前敢對台搞動作「陸就派戰機飛越台灣島！」

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▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進6日發文指出，有猜測指美國總統川普可能在離任前針對台灣問題搞大動作，包含派國務卿蓬佩奧訪台，甚至本人閃電來台等，要真是那樣，大陸的反應必須雷霆萬鈞，最輕也要派戰機「飛越台灣島」或在台北「超低空飛行」，宣示中國主權，打擊美台氣焰。

胡錫進在微博發文表示，川普政府正在瘋狂利用最後40多天的任期挑釁中國，一些人認為，現在跟這個團隊較勁不值得，以忍為宜，但這種策略是危險的，「如果認定我們會忍，他們必將蹬鼻子上臉，愈發放肆，幹出嚴重損害中國國家利益的事情，並為未來的拜登政府做出示範和綁架。」

胡錫進認為，要堅決打擊川普團隊的囂張氣焰，「如果他們做出破底線的惡毒操作，我們要不懼與之開展一場高強度對抗。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

胡錫進提到，近來一直有各種猜測說，川普團隊有可能在離任前的最後時刻針對台灣問題搞大動作，包括派蓬佩奧訪台，甚至是川普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交等，不久前亞太情報官員訪台就是去打前站的。

胡錫進指出，真那樣，大陸的反應必須是雷霆萬鈞的，要讓配合川普政府這樣幹的民進黨當局死定了，「作為最輕的選項，我方須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。」

胡錫進表示，大陸要有充分的信心，川普團隊現在雖表現瘋狂，但離任之前恰是他們最脆弱、支持度最小的時候，「全世界都看得懂，他們在以前所未有的反規則方式破壞中美關係，試圖為下一屆美國政府規定對華強硬路線。這是他們跨任期主導美國國家戰略的企圖，是對正常權力交接的嚴重破壞。」

▼解放軍「殲-16」戰機。（圖／CFP）

▲▼ 中國大陸空軍殲-16，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

胡錫進提到，在國際上，川普政府是在挑釁中國，這樣的判斷可以一目了然得出，蓬佩奧及以上官員訪台將是對一個中國原則的粗暴踐踏，決不可能被北京接受，這也是全世界的共同預期，「中國大陸這時做出什麼樣的強烈反應，世人都會給予一定的理解。」

胡錫進認為，大陸不怕在此時爆發嚴重台海危機，讓戰機飛到台灣島上空去，將形成反擊美台破底線挑釁的浩然正氣，取得道義上壓倒性氣概，「料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火，一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，我軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施毀滅性打擊。」

胡錫進表示，對於這樣的軍事鬥爭，解放軍的準備已很充分，全國人民也必將同仇敵愾，「台灣的士氣將迅速土崩瓦解，美國那邊由於這是川普離任前的反常理操作，有明顯一黨之私和他們執政團隊的小圈子野心，將很難獲得中美高強度對抗所需要的美國全社會支持，這場衝突的最終結果必將是我方勝利，川普團隊灰溜溜地告別權力舞台。」

胡錫進還說，大陸需要放平心態，順其自然，中美關係形成當前的糟糕局面，這不是大陸希望看到的，「然而是禍躲不過，我們需坦然面對川普政府在最後階段攪動的驚濤駭浪。」

胡錫進強調，中國是核大國、太空大國，有第一島鏈附近充裕的作戰力量，有強有力的反介入能力，「川普團隊如果把在台海撒野作為他們的謝幕劇，我們一定要讓他們自取其辱。打贏這場鬥爭，我們將實現新的對外立威。」

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