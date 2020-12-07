盼美加強遏制中國　全球民意調查：最不樂見中美衝突

▲全球關注中美關係，不樂見衝突。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒環球時報輿情中心發布全球民意調查報告，針對本次調查全球16個國家進行，共1.6萬份民意問卷。調查結果顯示，很多國家受訪者認為美國形象變差，對其存在不滿和無奈。另外，有更多國家相對更期待美國加強遏制中國，尤其是日、韓、印、澳最明顯。

根據中國新聞網報導指出，環球時報問卷調查在中國、美國、俄羅斯、印度、印度尼西亞、澳大利亞等16國進行。有全球主要國家、重要周邊國家、新興經濟體、發展中國家、「一帶一路」沿線國家的代表性。調查採用基於大規模樣本庫的隨機抽樣方法，通過郵件邀約、在線填答完成數據收集。

首先，美國大選是2020年最受關注的大事之一，其中，16國問卷調查顯示，近六成受訪者認為美國國際形象「變差」，這一比例較2019年的55.5%繼續增長。其中，中國80%的受調查者認為美國國際形象變差，居各國之首。其次是法國、英國、德國、澳洲等西方國家。

另外，美國有44.5%的受訪者認為自己國家的國際形象「變差」。值得注意的是，印度民意表現與世界民意差異明顯，三成受訪者認為美國國際形象「變差」，近四成認為「變好」。

▲中美關係，多數相對更期待美國加強遏制中國，日、韓、印、澳尤其明顯。（圖／路透社）

報導稱，針對美國不斷拋棄多邊合作，在全球推行霸權主義的情況。民意調查顯示，除印尼和中美外的13國受訪者相對更期待中國提升對美反制力度，而這13國中，只有4國相對更期待美國減輕遏制中國，多數相對更期待美國加強遏制，日、韓、印、澳尤其明顯。

發展中國家或者認同中國發展道路的國家的民眾，他們普遍認為中國全球影響力在增加，更支持中國。但是，和中國存在一定分歧的國家，其民眾會有比較複雜的想法。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友分析，調查結果客觀上反映了中美關係影響力外溢性很大，「中美更要謹慎處理雙邊關係，特別是美國當選總統拜登上台以後更應該如此，以免造成其他國家被迫在中美之間選邊站的尷尬。」也不排除個別國家希望看到中美矛盾繼續擴大，以謀求本國利益的最大化。

▲新冠肺炎疫情影響全球對中國觀感 。（圖／路透社）

調查同時顯示，國外民眾對華情感「不樂觀」，希望更多瞭解中國：15國受訪者中有37.4%的受訪者表示「對中國整體印象較好」，43.3%的受訪者持否定意見；39.3%的受訪者表示「喜歡中國」，33.6%持否定意見。

是否因疫情影響觀感？數據顯示，近半受訪者對中國有效控制疫情感到驚訝，過半受訪者沒有因武漢的疫情而討厭中國。整體上，逾六成受訪者希望「更多瞭解中國」，超過四成受訪者希望親自來華「瞭解和體驗真實中國」。

大陸國際關係學院國際戰略與安全研究中心主任達巍「中國作為剛剛崛起的新興國家，各國民眾對中國擁有進一步增加瞭解的渴望，而有些國家的民眾還存留著對中國的一些誤解，這些都是正常的。」