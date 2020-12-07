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青山宮粉專PO文讚「12/7寫下歷史新頁」　留言被灌爆：萬華之恥！

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲遶境活動一直到了大半夜還是相當「熱鬧」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者曾筠淇／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，許多在當地出生的外出人也會特地趕回家參與，相當於艋舺人過年，現場十分熱鬧。不過，由於今（7）日凌晨0點至3點竟持續放煙火、鞭炮聲不斷，因此讓當地居民不堪其擾，進而湧入粉專「艋舺青山王」留言表達不滿。

艋舺青山宮大拜拜是萬華地區一年一度的盛事，形同艋舺人的過年，現場相當熱鬧。遶境活動的鞭炮放了3天3夜，週末不必上班當然可以支持在地的民間習俗活動，但今日凌晨，卻持續有煙火聲、鞭炮聲，還有電音嗩吶、熱舞的音樂聲，當地居民都深受其擾，民怨四起。

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臉書粉專「艋舺青山王」稍早在PO文表示，「2020.12.7上午7:26寫下歷史新頁」。艋舺青山宮4日至6日舉行遶境活動，由於今年適逢青山宮165年慶，因此廟方擴大舉辦活動，除了有青山王遶境，還有朝天宮北港媽祖、白沙屯媽祖、麥寮拱範宮開山媽祖、四湖參天宮關聖帝君等知名廟宇都齊身於萬華。只是，由於香客與信眾實在太多，因此當地大塞車、人潮也大爆滿。

艋舺青山王發佈於 2020年12月6日 星期日

不少網友都擠進粉專「艋舺青山王」留言表達不滿，「三更半夜還鞭炮放到在家裡都聞得到煙味，這誰受得了」、「辛苦被干擾到無法入眠的大家了」、「真的寫下歷史，放炮放到早上，我很尊重神明，但放炮的人不尊重居民，到底什麼居心」、「覺得附近的人應該要爆裂了」、「希望明年不要再有電音派對」、「吵死了半夜還在放鞭炮，上下班時間還在遶境」、「萬華之恥！莫名其妙，禮拜一的凌晨也不放過」。

不過，其實也有不少網友給予廟方鼓勵，「圓滿成功！大家辛苦了」、「太感動了～工作人員辛苦了」、「真的辛苦大家了！回家好好補眠休息，期待明年」、「真正大感動，看見善良、擁有美好，再接再厲，發揚光大」、「辛苦所有為此次活動付出的人，真的很難得辦得如此成功」、「非常辛苦的主帥轎班」、「所有的工作人員真的是最辛苦的～感謝」。

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