青山宮鞭炮放3天！居民崩潰「住萬華活該」　車塞爆：10分鐘開30m

▲青山宮。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北市萬華地區的年度文化盛事，許多在當地出生的外出人也會特地趕回家參與，相當於艋舺人過年，現場十分熱鬧。遶境活動的鞭炮放了3天3夜，週末不用上班倒是無傷大雅，但今（7）日凌晨0點至3點期間，卻持續放煙火、鞭炮聲不斷，讓大人、小孩都不堪其擾，PTT上也出現一片謾罵。

艋舺青山宮大拜拜是萬華地區一年一度的盛事，形同艋舺人的過年，現場相當熱鬧，總統蔡英文今年受邀擔任扶轎官，感性說道「除了宗教上的信仰外，大家同樣出生艋舺，對這塊土地的歸屬感和認同感，是凝聚這麼多艋舺人的重要因素。」遶境活動的鞭炮放了3天3夜，週末不必上班當然可以支持在地的民間習俗活動，但今日凌晨，卻持續有煙火聲、鞭炮聲，還有電音嗩吶、熱舞的音樂聲，當地居民都深受其擾，民怨四起。

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▲遶境活動一直到了大半夜還是相當「熱鬧」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

在PTT上，就有網友發文表示，「3點多快4點才睡著，今天早上7點就起床」，是不是住在萬華就活該要受罪？根本沒什麼睡，就又要起床上班，「1999打了好幾通都打不進去」，後來好不容易通了，結果政府根本早就知道這個情況，只是沒去處理，這種活動根本無法支持，要別人尊重之前自己就要先尊重別人，「要慶祝可以，但超過晚上12點還在放煙火，放到3、4點都不停，太超過了！」

經過了「熱鬧的」這一晚，也有網友一早就發文表示，「剛剛從台北途經萬華，發現萬華兩排地上好多垃圾」，清潔人員還要幫忙擦屁股實在太辛苦，不明白為何不將自己製造出來的垃圾收拾乾淨。

▲艋舺青山宮遶境鞭炮連放3天3夜，今早還疑似因此引發火警，爐主為此淚崩，「別再放了！」（圖／讀者提供）

另外，也有上班族抱怨，開車經過萬華，「車一下華江橋就塞住定點不動」，平時一分鐘可以通過的路，現在卻走了半小時。

臉書社團「我是板橋人」上，也有網友討論塞車情形，直呼「華江橋往北市方向汽車道塞爆！往和平東路的出口卡了10分鐘只前進30m。」底下網友回應，「上班要遲到了」、「前面三線道縮成一線道」、「我6點半就出門了！就為了閃這波塞車」、「只要會進萬華的路，一律繞道」、「昨天半夜也是這樣」、「遶境繞了快一個禮拜，今年真的很誇張」、「火災的樣子」、「左青山、右耶誕，塞好塞滿」。