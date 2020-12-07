青山宮遶境嗨整晚！林昶佐「爽了一整天」被灌爆　網：再吵下架你

▲林昶佐為活動演唱。（圖／翻攝自臉書／林昶佐 Freddy Lim）

記者周亭瑋／綜合報導

艋舺青山宮遶境活動是台北萬華地區年度盛事，但因高分貝噪音、鞭炮聲響徹整夜，引爆輿論撻伐。無黨籍立委也是「閃靈樂團主唱」的林昶佐5日到現場演出，並分享嗨炸現場；沒想到，發文被廣大網友灌爆，怒批「真的很令人失望！」

林昶佐昨在臉書開心直呼，「昨天（5日）在萬華大鬧熱 Roar Now Bangkah逛市集、看表演、追陣頭，還加上演出，爽了一整天！今天是青山王遶境正日，龍山寺前艋舺公園的音樂祭跟市集的最後一天，把握機會來萬華參與年末台灣最大的盛會！萬華鬧熱、台灣興旺、人人平安！」

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不料，原本開心PO文，卻引來大票網友的憤怒指責，許多人氣罵「支持多元民俗文化，即使自己沒興趣、被交管，稍忍個幾天也沒什麼。但昨日（周日）晚上到快1點仍然炮仗沖天，實在是過份了」、「萬華大半夜外面還在電音、還放煙火，讓我知道之前選舉我投錯人了」、「立委不處理，下次選舉讓你下架！半夜兩點半還在嗩吶、鞭炮，桂林路環河路龍山國小附近一直鞭炮不停，萬華分局都不用管，萬華分局電話甚至拿起了顯示嘟嘟嘟，警察縱容宮廟擾民」、「半夜要兩點，隔著河的板橋都還聽得到炮聲是怎樣」、「有夠自私的活動，以為大家都不用睡覺就對了」

▲遶境活動入夜後依舊超熱鬧。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

也有網友點出關鍵問題，「每年青山宮繞境都是萬華的盛事，身為居民，我們都已經習慣一些小小的不便，來協助整體活動的進行。只是今年連續幾天，晚上12點以後還在放煙火鞭炮，嚴重影響到睡眠作息，請問林委員主推的青山祭活動，是否能夠關注到其他居民的生活，萬華的熱鬧，不應該是建立在多數居民的睡眠上。」

值得一提的是，活動期間北市消防局接獲市民1999陳情件數就有129件，但派員到場檢查，施放鞭炮、煙火的人早已離開，難以舉發違規。