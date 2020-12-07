鄉民暴動了！青山宮連夜放炮「爭議燒上PTT」　討論文占滿熱門榜

▲青山宮爭議延燒到PTT。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

艋舺青山宮日前舉辦了遶境活動，堪稱是台北市萬華地區的年度文化盛事，但因為連放三天三夜的鞭炮惹來民怨，不只附近居民崩潰，不少雙北人都不堪其擾。而打開PTT熱門話題的「最新熱門話題」排行榜，會發現榜上前20條中，就有10則是青山宮相關討論，爭議甚至引燒上PTT。

打開PTT熱門話題的「最新熱門話題」排行榜，可以看到第一則就是問卦「這麼晚了怎麼還砲（炮）聲隆隆聽到的請加一？！」包括板橋、土城、新莊、中和、永和、三重、泰山的鄉民都紛紛留言，說聽得到炮聲隆隆。之後還有爆卦「現在是高潮嗎？」說鞭炮已經連放了15分鐘，「應該可以說是高潮一波接一波啊！」

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▲幾乎一半貼文都是跟青山宮有關的討論。（圖／翻攝自PTT）

而榜上前20條中，就有10則是青山宮相關討論，等於有一半文章都是在抱怨這件事，其中還有人問卦「行天宮484宮廟的清流？」大讚行天宮不搞陣頭、沒香油錢、不燒金紙，連香和供品都消失，環境整齊舒適，水準真的很高。也有人喊話問卦「台北市政府，不用限制一下嗎？」「年輕人未來會改變台灣劣質宗教文化嗎？」可見爭議程度不小。

本站稍早則是報導《青山宮遶境鞭炮炸到隔天7點！居民忍19小時打爆1999：新莊也聽得到》，總統蔡英文6日在臉書PO文分享參與心得，然而，底下的留言卻被民眾灌爆。附近居民抱怨，這場活動已經放了3天3夜的鞭炮，其中有一天甚至是從早上10時一路吵到隔日清晨5時，就連凌晨2時許都還在放煙火，根本無法入睡，直到週一（7日）早上7時30分左右才結束，後續恐怕還會影響到上班車潮。