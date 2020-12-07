送走2020悲傷！年度「10大暖心聞」感動回顧　正能量迎接2021年

▲醫護人員看到少女贈送的雞蛋糕，覺得心超暖。（圖／新北市少年培力園提供）

記者施怡妏／綜合報導

2020年對許多人來說，特別悲傷也特別難熬，一整年受到疫情的壟罩，很多人無法見到心愛的人，也有許多名人離開我們身邊，雖然如此，但還是有許多充滿正能量的新聞。《ETtoday新聞雲》記者幫大家整理2020年精選暖心新聞，希望大家可以懷抱著感恩的心，以及滿滿的愛，迎接2021年的到來。

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▲暖警伸出援手，把100元的價值發揮到極致。（圖／記者陳雕文翻攝）

1.《沒錢搭車警暖心援助！他領到錢後跑回派出所歸還》

新北市三峽一名男子20日下午要騎車去中和工地領薪水，沒想到機車發不動，身上連一毛錢也沒有，想搭公車都無法…最後決定走進派出所求助，值班警員了解狀況後，心疼男子處境，便自掏腰包拿出100元讓他搭車，原本也沒打算拿回錢，後來男子滿心歡喜領了工資，也跑回派出所還錢，並感謝警方協助。

2..《大夜護理師下班 少年送上親自做的200份雞蛋糕》

新冠肺炎疫情影響全球，醫護人員忙翻，還得置身在高感染風險的環境，新北市一群少年和少女感激醫護人員的付出，每個禮拜騰出2到3天的時間製作雞蛋糕，一天可做超過200份，並隨機送去新北各大醫院，其中汐止國泰的大夜護理師在早上下班後，步出醫院聞到超香氣味，看著少年給予熱騰騰的美食，感動到快哭了。

▲單親媽媽陳嘉齡與腦麻兒小比。（圖／陳嘉齡授權引用）

3..《單親媽帶腦麻兒小比「畢業旅行環島12天」：不留遺憾》

「這是他的畢業旅行，也算是我們的共同回憶。」單親媽媽陳嘉齡獨自撫養腦麻兒小比近20年，兩年內更帶他征戰134場路跑，攀登了合歡山，今年7月17日，小比媽媽更計畫帶小比騎單車環島12天，希望在他有限的生命中，能多看看這世界，不留下遺憾。

▲93歲的邱魏養阿嬤建德國小擔任導護志工18年。（圖／基隆市政府教育處）

4.《基隆「93歲阿嬤」擔任導護志工18年：好像在保護自己孫子》

基隆有一位93歲的阿嬤邱魏養，擔任建德國小交通導護志工的工作長達18年，守護孩子們上下學的安全，10日接受基隆市教育局的表揚時，她更熱血宣示，「我要做到做不動為止」。

▲外送員將車停在路邊，蹲下替阿婆修三輪車 。（圖／翻攝自Facebook／我是新營人）

5.《外送員突停車奔馬路！下秒牽阿婆 蹲下幫修車》

一名網友日前在馬路上看到一幕暖心畫面，阿婆的三輪車脫鏈停在紅燈待轉格，這時一名熊貓外送員騎車經過時，突然將機車停在旁邊，走上前幫阿婆把三輪車牽到路邊，接著蹲下將阿婆的三輪車修好。網友們看完後，紛紛大讚外送員的愛心，「好美的風景！」

6.《我走了怎麼辦？妻重鬱+2兒自閉 癌爸拿保險金打造「家園」》

在台東縣豐年國小任職、人稱「孫爸」的孫中光，他的2個兒子自小就患有中重度自閉症，太太因不堪照顧壓力罹患憂鬱症，就在孫爸面對摯愛家人苦病纏身之際，他竟在2014年被診斷出有肺腺癌，當下的他並不恐懼死亡，而是擔心「我走了，老婆孩子們怎麼辦？」於是他將罹癌後的保險金拿出來創建了「台灣自閉兒家庭關懷協會」。

▲卑南族女孩賴祐廷。（圖／翻攝賴祐廷醫師臉書）

7.《美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診》

31歲台東卑南族女孩賴祐廷返回故鄉台東服務，原本可以選擇到高雄市、台南市周邊偏鄉，但她決定回故鄉台東偏鄉完成她7年公費生的服務規定，因為她「看到偏鄉的需求」。部落有些長輩有慢性病或喜歡喝酒，她因此選擇肝膽腸胃內科；她的男友醫生也以實際行動支持，跟著她到台東服務。

8.《寄物資給育幼院！她轉身聽到宅配人員叫聲：做愛心記得找我們》

台南玉井一名女網友表示，她24日將物資寄給育幼院，突然聽到有車子靠近的聲音，沒想到是黑貓宅急便的司機上門歸還運費，希望可以藉此一起做愛心，讓她感動到差點哭出來，暖心的小故事PO出後，立刻吸引2.6萬人朝聖。

▲外送員跪女警求饒。（圖／翻攝爆廢公社二館）

9.《外送員跪女警苦哀！霸氣路人塞千鈔：快去送便當吧》

台北市建國南路日前發生「外送員下跪女警」事件，路過民眾當街直擊，外送員雙膝跪在地上拜託對方別開單，一跪就是半小時，直到一旁的陳姓男子看不下去，主動掏出1000元援助外送員，網友看了都大讚他超暖心，事後這名陳先生的身分也跟著曝光。

▲兒腦死器捐遺愛，醫護們列隊感謝！（圖／翻攝自臉書／長庚社會公益作伙來）

10.《兒腦死器捐遺愛救9個家庭 媽媽淚聽「最後心跳」道別》

正值青春期的少年阿力，在沒有預警的情況下突然昏倒，被送進新北長庚醫院，經診斷結果為動靜脈畸形破裂造成嚴重的腦出血，二次被判定腦死。他的母親悲傷地說，「如果確定了，你一定要答應我，請你們趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們。」令人鼻酸。