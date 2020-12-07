臉書只曬吃喝玩樂小心「毒性正能量」！治療師鼓勵PO「失敗履歷」

▲你的臉書是否只PO吃喝玩樂等「光明面」？小心「毒性正能量」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／留佩萱

摘自／遠流出版《尋找復原力》

復原力是我們從挫敗中彈回與成長的能力，但首先，我們需要「看見」挫敗。

幾年前，我讀到了一份「失敗履歷」（CV of Failures）。美國常春藤名校普林斯頓大學教授約翰尼斯．豪斯弗爾（Johannes Haushofer）博士，在網路上放了他的「失敗履歷」。在這份失敗履歷中，他列出了所有求學過程中拒絕他的學校、找工作時所有被拒絕的職缺、所有沒得到的獎項及獎學金、所有投稿時被拒絕的學術期刊文章，以及所有申請而沒拿到的研究經費。

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他在這份失敗履歷上寫著：「我做的大部分事情都失敗，但這些失敗是隱形的。大家只看得到成功，所以我們認為別人的成功似乎輕而易舉，然後認為失敗是自己的問題。」他希望這份「失敗履歷」可以讓大家看見失敗，提供一些不同觀點。

學術圈並不是一個容許展現脆弱的地方，很少人會談論失敗，大家都是「假裝你都會，直到你真的辦到」（英文有一句話叫做“Fake it till you make it.”）。所以我非常感激豪斯弗爾教授願意公開展示他的失敗履歷，讓大家看見他的失敗。

而現在我們每個人，其實也都有一份公開展示的履歷──你的社群網站。在這份「履歷」上，你可以放上所有想展示的東西：學歷、就讀學校、工作職稱、美麗的照片、去哪裡旅遊、吃了哪些美食、和哪些人聚會、感情多甜蜜、人生有哪些成就⋯⋯等等。

每天，我們在社群網站上滑著一份又一份亮麗的履歷，這些光鮮亮麗的履歷，讓我們看不見真實的人生其實充滿著掙扎與困境。於是，你認為當自己過不好時，就是自己有問題。而當我們無法真正去面對挫敗與困境，就無法從中成長與學習。

▲在社群網站上滑著一個個光鮮亮麗的貼文，看不見真實人生其實充滿著掙扎與困境。以為自己過不好時，就是自己有問題。（示意圖／123RF）

當我們開始隱藏掙扎與挫敗

我們活在一個非常強調成功、正向和快樂的社會，社群媒體上充斥著各種「正能量」勵志語句，像是：「往正面想」、「你一定會克服一切的」、「永不放棄」、「要感激」、「要看見每一件事情的光明面」⋯⋯。

當然，要快樂沒有不好，我自己也滿喜歡讀這些勵志語，這些句子偶爾也會給我一些動力，幫助我繼續往前走。這些勵志語說得也都沒有錯──能夠讓自己去感激擁有的一切、能夠在每一次挫敗中看見可以學習的地方、可以看見光明面，這些都是一個人擁有很高復原力的特徵。

但是，當「要正向快樂」變成唯一的價值時，就像是我們拿著勵志語丟向正處在痛楚中的人，要他們趕快把負面情緒清乾淨，這樣反而讓許多人不敢表達內心的痛苦，不敢談論失敗，開始隱藏情緒，戴上一切都很完美的面具，甚至，在自己過得不好時，會覺得很羞愧、很自責、不敢求救。

近年來，網路上出現「毒性正能量」（Toxic Positivity）這個詞，描述了這樣強調「只能正向」的社會氛圍。

以下是一些常見的「毒性正能量」症狀，請你花一點時間反思，你是否也有這些症狀呢？

‧會刻意隱藏你的真實情緒（尤其是負面情緒）。



‧想推開某些情緒，像是告訴自己：「這沒什麼好難過的！」 或是對於自己的負面情緒感到羞愧。



‧當別人與你分享他的負面情緒或挫折時，你試著要把他的負面情緒趕走，像是告訴他：「你已經很幸運了，可能還有更慘的狀況！」



‧你會告訴別人：「好了不要再難過了。」「趕快好起來。」「想些快樂的事情就好。」「這不用這麼生氣吧？」「生氣又沒有用！」



‧你在社群網站上放「勵志語」貼文，然後批評那些沒有這樣正向思考的人。

如果你覺察到自己出現「毒性正能量」症狀，這是很正常的，畢竟這個社會不斷灌輸我們要開心、要正向的觀念。覺察就是改變的第一步，能夠覺察到自己有這些想法與行為，是非常了不起的事情。

是我太玻璃心了嗎？

近年來我也常在網路上讀到「玻璃心」這個詞。網路上寫著，玻璃心是指「一個人的心像玻璃一樣易碎，用來形容敏感脆弱的心理狀態，經不起批評指責或者嘲諷，很容易就受到打擊」。

讀到「玻璃心」這個詞時，我覺察到心中冒出許多排斥感，心想：這不就是在加劇毒性正能量嗎？

當一個人感受到痛苦時，還要懷疑自己「我這樣是不是太玻璃心了？」或者當一個人終於鼓起勇氣想表達自己的情緒時，還要擔心：「如果表達自己其實過得不好，別人會不會認為我太玻璃心、太經不起挫折了？」

在諮商室中，我也很常聽到個案有這些懷疑：「我是不是太敏感了？」「我朋友說別人根本沒有這個意思，是你太敏感了！」而這些內在質疑反而讓他們更加痛苦。

▲「玻璃心」的形容，也是在加劇「毒性正能量」。（圖／遠流出版提供）

如果你也這樣覺得，你一點都不孤單，來自2012年的一份研究顯示，當受試著被要求「不應該感到負面情緒」時，他們反而感覺到更強烈的負面情緒。因為害怕被批評為「有玻璃心」，我們更加不敢去談論失敗與挫敗，不願意去面對自己的心理傷口。

用「玻璃」來形容人的心，是一件很有趣的事情。當一個東西是玻璃製的，我們要非常小心地拿著或是存放，不小心摔到就會破裂。用玻璃來形容心，表示我們要嘛小心翼翼不可以有任何挫敗，不然摔破了，就壞了。於是，許多家長努力保護孩子，不讓孩子受到任何挫折或失敗。

如果用玻璃來形容易碎的心，那麼毒性正能量就是要把我們的心變成「鋼鐵」，怎麼摔都不會壞、不會碎。但是，如同鋼鐵般堅硬又僵化的心，是感受不到情緒的。生命是由喜悅與痛苦共同交織而成，我們會經歷快樂、感激、喜悅、挫折、心碎、失敗、失望……等各種情緒，而挫敗與心碎這些經歷，都可以讓我們的心變得柔軟，待人更溫柔。當心成為鋼鐵般堅硬時，我們就無法感受情緒，無法真實地活著。

或許我們可以拋開「易碎」或「不易碎」這樣僵化的二元法來定義心智，而是改用另一種不同的角度──把心智當成鍛鍊肌肉一樣。

你在做重量訓練時，會需要循序漸進增加負荷重量，因為肌肉鍛鍊需要這些阻力與壓力才能強化肌肉。同樣的，建立復原力，就是在鍛鍊你的心智肌肉，每一次的挫折與失敗，就像是使用重訓器材時再多增添的一點重量，都可以幫助你增加復原力。

建立復原力的第一步，是要能夠去看見與面對挫敗。但是這個充滿毒性正能量、動不動批評人「玻璃心」的社會，讓我們喜歡去評價正在經歷失敗、正在掙扎的人，讓失敗成為一件很可恥、大家都不願意談論的事情。

同樣在學術圈工作，當我讀到豪斯弗爾教授所公開的「失敗履歷」時，我理解到原來常常被拒絕是很正常的，很多時候並不是因為「我不夠好」。我心裡也想著，如果這個社會上有更多人願意分享他們的挫敗履歷，我們又會如何看待失敗、談論挫敗呢？

所以，我想要邀請你，讓我們一起建立一個社會，讓大家可以談論失敗、挫折與痛苦，因為當這些失敗有空間存在、能夠被看見，我們才有機會去靠近、去面對，才能從這些失敗經驗中增加復原力，能夠學習與成長。

你願意去看見自己的失敗履歷，甚至分享自己的「失敗履歷」嗎？

★作者留佩萱，美國賓州州立大學諮商教育與督導博士，心理諮商專長包含創傷治療、童年創傷、家暴性侵議題、創傷知情、內在家族理論治療⋯⋯等等。本文摘自遠流出版《尋找復原力：人生不會照著你的規劃前進，勇敢走進內心，每次挫敗都是讓你轉變的契機》原文標題「毒性正能量，讓我們不願意看見失敗」。

你可能會好奇，為什麼有些人在失敗後一蹶不振？有些人卻可以帥氣起身，繼續前行？每個人的復原力程度，其實來自於過去的成長經歷和資源，這種能力並不是天生註定，而是本就存在你的內心。

跟著心理諮商師留佩萱的帶領，你也可以在日常中練習如何聽見自己內在聲音，正視不安與恐懼。在這人心惶惶、充滿未知的此刻，透過書中溫暖的呼喚，幫助自己建立好心理韌性，學會在每次跌倒後站起來，重新開始。



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