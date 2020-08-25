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寄物資給育幼院！她轉身聽到宅配人員叫聲　有愛故事暖哭2.6萬人

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▲▼寄物資給育幼院！她轉身聽到宅配人員叫聲　有愛故事暖哭2.6萬人。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO與黑貓宅急便司機的故事，被2.6萬人讚爆。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣最美的風景，果然是人！台南玉井一名女網友表示，她24日將物資寄給育幼院，突然聽到有車子靠近的聲音，沒想到是黑貓宅急便的司機上門歸還運費，希望可以藉此一起做愛心，讓她感動到差點哭出來，暖心的小故事PO出後，立刻吸引2.6萬人朝聖。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，她住在玉井的黑貓宅急便隔壁，她會定期捐贈物資給育幼院，沒想到今天寄出物資回家後，突然聽到有車子開到家前的聲音。

請繼續往下閱讀...

「妹妹運費還妳！」原PO聽到司機大哥的話瞬間愣住「為什麼？」此時，司機大哥說「啊妳都要做愛心了，送去育幼院欸，我們跟妳收錢幹嘛！這種做愛心妳也要找我們一起啊，這次我們出下次一起做愛心，要記得找我們！」

原PO聽完差點哭出來，只覺得世界真是溫暖，「玉井黑貓的服務人員居然不跟我收錢！反倒是想跟我一起做愛心，台灣真的是處處有溫暖在！」

該文PO出不到1天，就有2.6萬名網友按讚留言，「謝謝貼主、謝謝這位黑貓大哥。大家一起響應」、「我有一次去高雄寄我要捐的頭髮，掛號的先生也沒收我掛號的錢。台灣真的有滿滿的好心人，當下真的好感謝」、「我上次寄育幼院，三鶯所的黑貓也是贊助運費」、「我朋友之前黑貓外包，也是幫我免費送去，然後宅配通的同事，也是一樣說繞過去就好」。

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▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼寄物資給育幼院！她轉身聽到宅配人員叫聲　有愛故事暖哭2.6萬人。（圖／翻攝爆怨公社）

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