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兒腦死器捐遺愛　媽媽淚聽「最後心跳」道別：別延誤好多家庭等他

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（圖／翻攝自臉書／長庚社會公益作伙來）

▲近年來有許多人選擇器官捐贈，生命不止，遺愛人間。（圖／翻攝自臉書／長庚社會公益作伙來）

圖、文／CTWANT

近年來有許多人選擇器官捐贈，生命不止，遺愛人間。正值青春期的少年阿力，在沒有預警的情況下突然昏倒，被送進新北長庚醫院，經診斷結果為動靜脈畸形破裂造成嚴重的腦出血，二次被判定腦死。他的母親悲傷地說，「如果確定了，你一定要答應我，請你們趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們。」令人鼻酸。

院方在《長庚社會公益作伙來》分享一則器官捐贈案例，少年阿力又高又帥氣，更是體育健將，在學校裡可以說是風雲人物；事發當天，他像平常一樣去上課，期間突然昏倒，經診斷為動靜脈畸形破裂造成嚴重腦出血。

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阿力母親得知消息後，心碎痛哭，不明白平時健康有活力的兒子怎麼突然就倒下去了，且即將離開她。悲傷之餘，阿力母親仍想為兒子做件有意義的事情，在家人支持下，向院方提出器官捐贈的想法，遺愛人間。

在第二次腦死判定前，阿力母親癱坐在地上，難過到說不出話來，「社工師你告訴我，我兒子還有機會醒過來對不對？」社工安慰，「媽媽，阿力能夠堅持到這個階段，妳的兒子真的很勇敢，待會如果順利完成二次判定，就代表著兒子到天上當天使了，接著他的大愛就將要幫助9個家庭，也完成媽媽的心願，請相信他一直都在，兒子還會在這個世界傳遞溫暖給好多好多人。」

阿力母親用僅存的力量抱住社工，眼眶的淚水不停打轉，「好！如果確定了，你一定要答應我，請你們趕快送開刀房，千萬不要有任何延誤，有好多家庭在等著我兒子的大愛，千萬拜託你們。」當二次確定腦死，阿力母親提出最後請求，「我可以拿聽診器聽聽兒子的心跳嗎？」一席話讓大家再度紅了眼眶。

阿力完成了心、肺、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管等捐贈，他的大愛幫助了9個家庭。院方表示，決定器官捐贈是件不容易的事情，過程中必須經過許多煎熬，他們相同的目的都是為了能夠遺愛人間，在他們的心中都充滿了「愛」的種籽，器官捐贈完成，見證了許多器官移植家庭因而重拾幸福與溫暖，見證了許多移植病人對人生重新懷抱夢想，見證了每一個捐贈者家屬因為器官捐贈而感到安心、驕傲，器官捐贈不再是讓人避而遠之的話題，而是有意義且能夠延續彼此生命的一件事。

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