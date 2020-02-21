沒錢搭車去工地拿薪資…警暖心援助　他領到錢後跑回派出所歸還：謝謝你信我

▲暖警伸出援手，把100元的價值發揮到極致。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名男子20日下午要騎車去中和工地領薪水，沒想到機車發不動，身上連一毛錢也沒有，想搭公車都無法…最後決定走進派出所求助，值班警員了解狀況後，心疼男子處境，便自掏腰包拿出100元讓他搭車，原本也沒打算拿回錢，後來男子滿心歡喜領了工資，也跑回派出所還錢，並感謝警方協助。

據了解，38歲龐姓男子於20日下午4點多走進橫溪派出所，言詞支支吾吾且意思表達不清，正在值班的警員劉思維細心探詢原因，龐男才說道，要去中和工作地領取工資，但機車損壞無法發動，加上身上又沒錢，無法搭乘大眾運輸工具，接著拿出個人身分證件，欲留置於派出所作為抵押借款的依據。

劉員聽聞後了解其在工地賺錢的辛苦，便發揮同理心，自掏腰包拿出100元給龐男作為車資，並向龎男表示不須返還借款，亦不需要抵押個人證件，龐男道聲感謝後離開。

就在當天晚間6點多，領了錢的龐男，把機車修好騎去派出所，並拿出100元還給劉員，並說，「謝謝你相信我說的話，讓我順利領到工資，真的非常感謝！」兩人愉悅合影，畫面格外溫馨。

劉元個性靦腆，面對鏡頭發言時NG多次，對他而言，能夠幫助民眾，是作為警察的職責，態度謙卑不居功，也很開心能解決龐男的困難。

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