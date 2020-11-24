阿金暫放朋友家！憑記憶「暴走100公里」回家　主人淚：再也不分開

▲狗狗獨自走100多公里回家找主人 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

狗狗的世界很簡單，主人對牠的好牠會記一輩子！江蘇啟東市一條1歲多的黃金獵犬「平安」，因主人有事被暫時寄養在朋友家，沒想到思念主人的牠，竟獨自暴走100多公里、耗時半個月回到老家。看到雙腿是傷、累趴下的平安，主人心痛表示，這輩子再也不會分開！

▲啟東市一家公司的員工和保安就對牠進行救助。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，啟東市一家公司大門口10月底跑進來一隻黃金獵犬，公司的員工和保安就對牠進行救助，狗狗看起來除了腳有點傷，其他部位都沒什麼問題，身上、耳朵、牙齒都很乾淨，一看就不是流浪狗。

大家覺得讓狗狗趴在公司門口不好，保安大哥決定把黃金獵犬帶回家暫養，同時抓緊幫牠找主人，很快尋狗主人啟事在啟東市擴散開來。

▲「平安」今年才1歲多 。（圖／翻攝自微博）

沒過多久，同在啟東市的狗狗主人看到社群平台上的消息，迅速帶著狗証趕來認領毛小孩。原來，這隻黃金獵犬叫「平安」，今年才1歲多，4個月前主人家因為在​​農村建房，事情太多沒時間照顧狗狗，擔心牠沒人陪或者被狗販子偷走。

正當他們苦惱之際，主人女兒有個好友很喜歡「平安」，答應會幫忙好好照顧牠一段時間，於是女兒開車近2個小時，將「平安」送到了100多公里外的通州，暫時寄養在好友家。但是半個月前「平安」卻跑丟了，這令一家人都相當難過。

▲平安回到主人懷抱 。（圖／翻攝自微博）

如今再見到平安，主人感慨表示，沒想到牠能自己回來，僅憑著坐過一次車的記憶，從通州跑回了啟東！耗時半個月，忍飢挨餓獨自步行100多公里，也不知道「平安」一路上經歷了什麼。

看到累趴下的「平安」，主人心痛地把牠抱上了車，並一再表示，這麼忠心、聰明的狗狗，這輩子再也不會分開，不管再有什麼事，不管再忙，也一定好好待牠！