美女醫專攻「肝膽腸胃科」！挑台東偏鄉看診…背後原因超暖心

▲女醫師賴祐廷出身台東，12日起正式在金峰鄉衛生所為鄉親看診，她說，她知道公費生須到偏鄉服務，因此在奇美醫院專訓就選擇肝膽腸胃內科，一方面是自己的興趣，一方面也是偏鄉的需求。（圖／翻攝賴祐廷臉書）



文／中央社

醫生賴祐廷返回故鄉台東服務，因為部落有些長輩有慢性病或喜歡喝酒，她因此選擇肝膽腸胃內科；她的男友醫生也以實際行動支持，跟著她到台東服務。

31歲台東卑南族女孩賴祐廷，今天早上從台東市開車到南迴線偏鄉金峰衛生所上班，這是她第一天上班，看診6名病患，都是慢性疾病老人家和小孩。

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賴祐廷是公費生，台北醫學大學畢業後在台南奇美醫院專訓，原本可以選擇到高雄市、台南市周邊偏鄉，但她決定回故鄉台東偏鄉完成她7年公費生的服務規定，因為她「看到偏鄉的需求」。

▲賴祐廷挑台東偏鄉看診，主要擔心愛喝酒的長輩。（圖／翻攝賴祐廷醫師臉書）



賴祐廷說，她是卑南族人，從小在台東長大，看到部落和偏鄉多是老人家和小孩，還有喜歡喝酒的長輩，因此很需要肝膽腸胃內科的醫生；她知道公費生將來必須到偏鄉服務，因此在奇美專訓就選擇肝膽腸胃內科，一方面是自己的興趣，一方面也是偏鄉的需求。

她說，偏鄉老人家大部分是肝膽腸胃的慢性病患者，再者，部落長輩喜歡喝酒，胰臟炎發生率比較高，如處理不好致死率很高，她希望能幫助大家戒酒，如果無法戒酒，也能在發生胰臟炎第一時間做初步處理，然後再後送到市區醫院。

賴祐廷無意中透露，男朋友不僅支持她回到偏鄉，甚至以實際行動支持，陪著她一起回到台東，到馬偕醫院擔任新陳代謝科醫生。

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