快訊／F-16構改升級　空軍曝最新進度：今年底可獲22架

▲F-16。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

空軍以「鳳展專案」為名，現正由美商洛馬與我漢翔共同執行我141架F-16A／B戰機性能升級作業，構改後將達到F-16V BLK20等級，全案計畫2023年完成。根據空軍最新書面報告，今年度規劃交機22架；目前已交機19架，預計可達成年度目標。

立法院外交及國防委員會今（7日）邀請國防部針對「海軍2018、2019年度『劍龍級潛艦戰鬥系統提升案』及空軍2020年度『新式高級教訓機、F-16A/B型戰機性能提升案』」進行專案報告，並備質詢。

根據空軍司令部的書面報告，2020年度規劃交機22架，至12月4日已交機19架，均依期程執行交機，可達成年度目標。空軍將持續運用專案計管會議嚴密管制構改進度，確保2023年達成專案目標。

空軍司令部表示，美軍及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司修正2019年交機目標為16架，但實際僅出廠交機11架，尚落後5架，主要原因是臨機性故障改正時間過長、漢翔公司人力不足等複合因素；洛馬已增派工程師進駐漢翔，配合戰機出廠測試時機執行故障改正，漢翔也增聘構改線人力，至10月已達700人。

空軍司令部指出，美軍專案辦公室、洛馬公司及空軍已配合構改規劃派員進駐漢翔；並運用每日工進會議掌控各構改機作業進度及窒礙問題，共謀改善以利進度推展。

此外，在報告中也就新式高教機「勇鷹號」飛測概況進行說明，本月底將完成二號機首飛，相關測評將持續至2021年9月，只要狀況順利，該年11月至2023年2月將進行小批量生產，最終達成2026年6月前交機66架目標。