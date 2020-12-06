新式心戰喊話車由「日系鐵金鋼」改裝　混淆敵軍、音傳3千公尺

▲國防部心理作戰大隊計畫採購新式心戰喊話車，日前以「標準四門硬頂車等七項」為名決標，連同相關設備，由金賓汽車股份有限公司得標。（圖／翻攝政府採購網，下同）

政治中心／綜合報導

為了提升國軍作戰能力，國防部心理作戰大隊計畫採購6輛心戰喊話作業車，以有「日系鐵金鋼」封號的TOYOTA HILUX皮卡車進行改裝，除了360度喊話，有效音距增加至3000公尺以外，隨車增建音效後製，冒充各類音訊，混淆敵軍情報判斷。不過，立法院日前審查相關預算，僅同意以1440萬元預算改裝2輛，2輛以上若未獲立法院支持，暫以改裝2輛。

據《聯合新聞網》報導，現役心戰喊話車由M998及M1045悍馬車實施研改，車型老舊，目前無料件更換，而國軍輕型戰術輪車空間不足，無法配載新式喊話機組等設備，原廠製造商三陽工業無後續產製規劃，也無法客製化構改。

為了建立戰場喊話揚聲和混淆敵軍情報判斷，國防部針對福斯、福特、豐田、賓士等可配合客製化構改車款進行訪商，希望整合出搭配多功能喊話模組、環境評估系統、發電機組等設備；此外，隨車增建音效後製，偽冒各類音訊，以大量裝甲部隊機動、機槍及砲聲等聲源，經音效後製，產製各類心戰音效成品，透過新式揚聲器播送，混淆敵軍情報判斷，且能360度喊話，有效音距從舊型的1500公尺，增加到3000公尺。

國防部日前公布，國防部心理作戰大隊以「標準四門硬頂車等七項」設備為名，以4320萬元決標相關裝備採購，由金賓汽車股份有限公司得標，獲得期程從今年12月1日起至明年9月30日止，據了解，將由該公司以TOYOTA Hilux皮卡車進行改裝，而該型皮卡車的堅固耐用在國際享有口碑，在車界有「日系鐵金鋼」的封號。