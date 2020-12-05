「男友致命2個性」比婆婆難搞還恐怖　她嚇分手：這個穴沒用了

▲若遇到困難，男友常常裝死，女孩可要有警覺！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉維榛／綜合報導

9月時，一名人妻寫下「我的婆婆殺了我」後含恨輕生，讓婆媳關係放大檢視！愛情專欄作家「喪彪‧柳飄飄」透露，其實婚前，比起評估未來婆婆是否難搞，女孩們應該要檢視枕邊人的態度，一旦對方有「這兩種」舉止，結婚根本免想了。

筆鋒犀利詼諧的「喪彪‧柳飄飄」，總能對一語戳破感情與婚姻中的盲點，昨（4）日粉專分享一篇《比起未來婆婆，你更該注意枕邊人的態度》，指出一名女苦主住男友家時，發現男友媽總是把她當空氣，「甚至在男友面前對她的態度，跟私底下不太一樣。」

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常見的例子，男友媽總會命令她洗碗，而當有水果點心可以吃時，男友媽只會給自己的女兒帶去宿舍吃，「連做做樣子的問問妳都沒有！」這肉眼可見的舉止，男友卻冷眼相看，毫無挺身相助的意思。

對此，喪彪‧柳飄飄認為，這代表兩種情況「他裝死，也就是會逃避問題」、「他眼瞎，也就是對妳的感受沒那麼在意」，無論是哪種可能，該名男友都不會是個適合結婚的對象。諷刺的是，大多數苦主總會聚焦在，「未來該如何跟男友的媽媽對戰」這件事上，讓喪彪‧柳飄飄直言，「光是第一關都過不了了，妳去考慮要怎麼挑戰後面的大魔王幹嘛？」

▲若男友沒肩膀，結婚後「發病更快也更嚴重！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



話鋒一轉，喪彪‧柳飄飄分享某任男友也有類似「症頭」，小倆口與一對夫妻合租房，卻發現他們人格有問題，包括四處挑撥離間、私下欺負毛小孩，而百依百順的好男友，從頭到尾卻視而不見，更露出「妳自己面對吧」的態度，事後，喪彪‧柳飄飄寧願賠押金搬離，搬家過程中，發覺前男友一一露出破綻，「裝死眼瞎一樣不少」，最後心死分手，「這個穴沒用了...喂不是，是這位仁兄並不適合成為我的結婚對象。」

喪彪‧柳飄飄想表達的是，觀察男友是否會裝死或者眼瞎，這個絕對是挑選結婚對象的一個重要指標，若執意要結婚，相信「這種症狀，他只會發病更快也更嚴重，而且病徵會擴及各個項目，不單單只是婆媳問題而已。」

男人的「肩膀」不會因為女孩們的三言兩語而「長出來」，喪彪‧柳飄飄以過來人身分苦勸，「肩膀」是從小家庭教育環境，或天生個性的養成，「除非妳的耐心跟時間巨多，喜歡幫別人教老公，並且心臟夠強，在教育的過程中不怕哪天心肌梗塞，那我就不攔著妳了。」

底下網友心有戚戚焉熱議「這文章必須留給我女兒看，避免以後走冤望路，雖然她才滿月」、「推～肩膀是從小養成的」、「會有婆媳問題，都是因為老公沒肩膀，拜託！選我今日最中肯」、「與眼瞎的前男友分手，現在嫁給肩膀超厚實的老公還懷孕中，每天都是情人節，還根本不太吵架呢」、「好有感觸，可惜好像了解的太晚了，一切都來不及了」、「還好分了，現在我每天都在慶幸自己撿回了一條命」。

文章由《喪彪‧柳飄飄》粉專授權，請勿擅自轉載！