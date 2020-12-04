只出國2次！友喊母湯「視野會狹隘」　狂翻IG炫耀：都我男友贊助

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

由於全球疫情尚未趨緩，這段時間只能乖乖待在國內遊玩。一名女網友日前偶遇多年未見的朋友，在聊天過程中，對方除了發牢騷「不能出國玩」外，還狂炫耀過往戰績，甚至狂言「交一個有錢男友，妳才能出去玩啊，別讓自己視野變得狹隘。」

女網友日前在「爆怨2公社」提到，她最近跟6、7年沒見的朋友（A小姐）偶遇，聊著聊著就講到關於出國的話題，對方先是抱怨，不能出國好無聊，後來聽到她只去過南韓跟香港，更驚呼「蛤~這麼多年了，妳應該要多去啊，妳不是有在賺錢嗎？錢是花到哪裡了啦？」

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接著，A小姐就開始分享過往戰績，包括歐洲、杜拜等，還勸她說「一定要多出國，這樣視野才會寬廣。」而她也難以反駁，只委婉地回，等比較有錢的時候再去。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，A小姐更語出驚人，表示「不然妳就交一個有錢的男朋友啊，叫他出錢。跟妳講啦，都給男生出妳才會存啊，像我都叫我男朋友出，之後如果要結婚，他還要買房子我才肯嫁」、「多出國很棒啦！我1年出國3、4次，都我男朋友贊助，妳要跟我一樣，每年起碼出國1、2次，不然都視野有多狹隘阿！」

對於這番言論，網友們也十分傻眼，紛紛回應「這朋友出國後，視野好像都變白內障了」、「替她男友QQ」、「還是離這種人遠一點好了」、「男友英文名字叫：ATM」、「很多人都以為出國多就是有國際觀」。