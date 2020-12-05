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北北基宜豪大雨！今晨14.1℃緩回升　下波冷高壓「可能非常低溫」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風持續吹拂，台北市、宜蘭縣發佈豪雨特報；基隆、新北大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

冷空氣略減，今晨本島最低溫出現在新北石門14.1度，不過受到東北季風持續吹拂，台北市、宜蘭縣發佈豪雨特報；基隆、新北大雨特報，山區要注意坍方以及落石。氣象專家透露，今天開始溫度緩步回升，不過到下週五又有另一波冷空氣開始南下，溫度會再下降。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，週末(5、6日)兩天冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；仍盛行「東北季風」，迎風面的大台北及東北部有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率。北台偏涼，中南部多雲時晴，日夜溫差大。各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部16至28度、南部16至29度、東部15至27度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲東北季風盛行，迎風面的大台北及東北部有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，下週一、二(7、8日)「東北季風」仍偏強；大台北及東半部有局部短暫雨，桃園偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大。

下週三、四(9、10日)「東北季風」減弱，氣溫回升；東半部及大台北東側仍有局部短暫雨的機率。至於背風面的天氣：下週一至週四、西半部新竹以南大多為多雲時晴、穩定的天氣，但有時有中層水氣所形成的鬆散雲系自南方移入，為山區帶來偶飄零星小雨的機率。

下週五(11日)另一波「東北季風」(右圖)、伴隨冷空氣開始南下，氣溫逐步緩降。氣象達人彭啟明也在4日發文表示，下週五、六開始到再下一週，預計北方冷高壓仍會再度南下，但影響程度仍頗分歧，溫度「是否會降到非常的低，或是只是類似近期的降溫」，仍有不少變數。

▼最新(4日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬11日20時地面圖顯示，東北季風已南下。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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