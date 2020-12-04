今晨13.9℃！大雨潑灑北北基「濕冷連6天」　下週三回暖

▲受到冷空氣影響，今晨本島最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場13.9度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

全台失溫中！受到冷空氣影響，今晨本島最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場13.9度；另外東北季風持續影響北台灣，氣象局針對北北基發佈大雨特報。至於玉山會不會降下今年初雪？可能還要再等等。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日「東北季風」影響，桃園以北及及東北部有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢。

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▲北北基大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

上午南方中層鬆散雲系通過，中南部為多雲局部山區有偶飄零星小雨的機率、下午起轉晴。桃園以北濕冷，中南部白天舒適早晚微冷，應注意保暖。各區平地氣溫如下：北部14至19度、中部15至26度、南部16至28度、東部15至27度。

最新模式模擬顯示，明日至下週二(5至8日)冷空氣逐日減弱，氣溫逐日緩升；但仍盛行「東北季風」，迎風面的大台北及東半部有局部短暫雨，桃園偶有零星降雨的機率。下週三、四(9、10日)「東北季風」減弱，氣溫回升；東半部及大台北東側仍有局部短暫雨。

▲最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，模擬9日20時700百帕相對濕度圖顯示，有中層水氣自南方移入，籠罩台灣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

至於背風面的天氣：週六至下週一、中南部晴朗穩定，清晨氣溫低、日夜溫差大。下週二至週四、有中層雲自南方移入，西半部雲量略增為多雲時晴、近山區有偶飄零星小雨的機率。

至於玉山會不會降下今年初雪？中央氣象局預報員官欣平表示，玉山目前雖然氣溫很低，但水氣不足屬於乾冷狀態，所以初雪還要再等等。

▲台北市濕冷天氣到下週四。（圖／翻攝中央氣象局）