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寒風中見熱血！知本溫泉公益馬拉松　1200跑友捐善款助弱勢童

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▲▼卑南鄉長與貴賓一起嗚槍起跑。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉長與貴賓一起嗚槍起跑。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

12月6日周日清晨天微亮，溫泉國小已聚集上千位跑友，一年一度齊聚一堂為孩子的書屋熱血公益。由公益大使-三鐵一姐李筱瑜見證捐贈儀式，2020知本溫泉公益馬拉松感謝近1200名跑友熱血公益，本次賽事捐贈新台幣$360,000元予「孩子的書屋」，現場由財團法人孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰代表接受捐贈，溫馨場面再次感動所有參與的跑者，大家相約明年見。

孩子的書屋本次也繼續參與協辦，老師帶著孩子們在全馬／超半馬路線的其中四個補給站為跑著加油打氣。今年賽事也吸引不少名人參加，知名球評曾文誠夫婦、作家蔡詩萍以及老爺酒店集團執行長沈方正與夫人一起來熱情參與外，台東縣市不少喜愛運動的社團也組隊參賽，增添活動現場熱鬧氣氛。

▲▼卑南鄉長與貴賓一起嗚槍起跑。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

知本溫泉公益馬拉松，近1200名來自全國的路跑好手一同為孩子的未來而跑！每報名1人主辦單位將捐出300元給「孩子的書屋」作為孩童們陪伴、庇護及成長等經費運用。今年除了再度邀請三鐵一姐李筱瑜擔任活動公益大使外，現場還有卑南鄉公所贊助的120隻桶仔雞、薑黃小饅頭等熱騰騰美味，沿途還有在地美食串聯的補給品，供跑友一邊跑步，一邊享用。

▲▼卑南鄉長與貴賓一起嗚槍起跑。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

父母帶小朋友參加ｕ一起跑。

其中不乏去年已經參加的跑友及團隊今年再度參加，就是因為有好吃又好玩又可以憑號碼布到知本老爺酒店天幕風呂免費泡湯、還有機會得大獎，很多參加過的台東民眾直呼不來參加真的太可惜了。

▲▼卑南鄉長與貴賓一起嗚槍起跑。（圖／卑南鄉公所提供，下同）

卑南鄉公所贊助的120隻桶仔雞。

今年的知本溫泉公益馬拉松分為42公里及23公里賽事，同時也設有10公里及6公里的健康跑體驗。賽事路程環繞知本溫泉區及台東大學知本校區，沿途經過「全球八大最美圖書館」台東大學圖書館、邊跑邊看海的大學路、知本著名原民部落及聚會所---卡大地布部落、孩子的書屋、黑孩子黑咖啡和知本溫泉地標勇男橋等，可欣賞知本溫泉區美麗風光和人文特色。全馬及超半馬賽事總成績及分組成績獎項包含 Garmin Forerunner 945及245 專業運動跑錶、華信航空來回機票、老爺酒店集團住宿券等獎項，總價值高達八十多萬。

賽事贈送的美食抵用金鼓勵跑友和家人除了參賽外，更能到台東尋找打卡祕境、大啖網美推薦美食。美食地圖所配合的店家包含黑孩子黑咖啡、纏記肉包、我在玩-玩冰箱、客來吃樂、台東花式蔥餅、台東很熱、阿拉慕廚房、楊記草仔粿、海角咖啡廳等，皆是網友激推台東超夯名店。

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