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邱國正拒絕涉私菸案特勤回任、發6000元摸頭金？　國安局曝真相

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▲▼國安局「特勤人員涉嫌違法私菸案件」說明記者會，國安局長邱國正，國安局特勤中心副指揮官周廣齊、國安局政風處處長劉異海、國安局秘書室主任劉家騏。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安局長邱國正。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統府私菸案，北檢陸續偵結做出緩起訴處分，但有媒體報導指出，有被懲處「回軍」的特勤人員，希望能回歸特勤中心，但遭到國安局長邱國正拒絕，且發6000元所謂「摸頭金」。不過，若回溯當時將面臨總統大選的時空背景，重大任務當前，職缺都必須補實，現今要再異動確實很困難。

此案發生於2017年7月，總統蔡英文出訪友邦，在回國後爆發眾多特勤人員向華航購買私菸，統計多達上萬條，引起國人譁然；由於這是歷任總統留下來的陋習，蔡英文則委任治軍嚴謹著稱的邱國正主掌國安局，展開後續整頓工作。

根據當時的時空背景，由於正好面臨「2020年總統大選」，人力調度、勤務非常沈重下，若要兼顧執勤任務，不可能「揮大刀」，把所有涉案特勤人員都懲處回軍；因此，當時也有報導指出，是以「購買100條」為基準，凡購買太過誇張者，以「回軍」懲處。

據悉，近日在北檢陸續做出緩起訴後，確實有特勤人員陳情，希望可以重回特勤中心，但邱國正日前舉辦會晤座談，跟所有回軍的人員溝通，說明為何無法再回軍，以及長官處理態度、難處，現場也頒發獎金；不過，事後被認為這是「摸頭金」，而引起不滿。

據了解，邱國正向相關人員解釋，職缺都已經補實，無法進行調整；事實上，主因在於人員都已在職位上，甚至佔缺，如果原本的特勤人員要回歸，那麼這些佔缺的人員又要何去何從？

對此，國安局表示，對於調職回軍同仁年來均持續予以關懷慰問，瞭解其問題，並盡力予以協處；本次邱國正主持座談係延續前述作為。經訪談調職同仁之督輔導長官，對渠等表現均已融入部隊及單位運作，予以肯定，為期許渠等於工作崗位持續努力，特予關懷及慰勉。

國安局指出，回軍人員能否調返特勤單位服務，係依緩起訴時間屆滿、單位職缺及各級主官考評協商，且應符合本局對特勤人員之基本規定，再行個案處理。

國安局強調，案件迄今，未曾阻止或反對申訴、陳情，且持續秉持關懷慰問之同理心，與渠等保持接觸，並透由現服務單位各級幹部協力使同仁工作順暢，今後仍依此原則予以關切並提供服務。

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