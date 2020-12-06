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超狂男客賞服務生「5.6萬小費」　餐廳A走4.2萬辯：小費有上限

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▲▼男客慷慨給服務生5.7萬小費 餐廳A走4.3萬稱：服務生小費有上限。（圖／翻攝自KHOU11）

▲男顧客在帳單上寫下要給2000美元的小費。（圖／取自Redhookseafood、KHOU11）

記者王佩翊／編譯

美國的小費文化算是當地服務生的重要收入來源之一，許多客人出手大方常常一給就是上百美金，日前德州就有一名餐廳的女服務生因服務良好，打動用餐的男客人，讓這名男客人當場在帳單上寫下要給2000美元（約新台幣5.6萬元）的小費。怎知等到清算時，這名女服務生卻只拿到500美元（約新台幣1.4萬元）。當她去找經理理論時，經理卻聲稱，「服務生的小費上限本來就是500美元」，讓她氣得上網公布此事。

根據KHOU11報導，德州酒吧Red Hook Seafood and Bar的女服務生艾蜜莉（Emily Bauer）上個週末遇到一位男客人前來用餐，然而不巧的是，那位男客人的餐點卻遲遲沒有上桌，讓她感到非常愧疚，於是就特別關切了這一桌。沒想到這名男客人十分滿意她的服務，並告訴她，自己也經營了幾間餐廳，知道當一名服務生有多麼辛苦，最後更在結帳時，大方地給了高達2000美元的小費，並附註「Merry Christmas! Keep working hard!（聖誕快樂，請繼續努力）」。

▲▼服務生,小費,錢。（圖／達志影像／示意圖）

▲艾蜜莉指控餐廳拿走了大部分的小費。（圖／達志影像／示意圖）

看到帳單的艾蜜莉大為感動，她甚至哭了起來，並計畫著要拿這筆錢替她的年僅2歲與5個月的兒子們添置新的物品，以度過這次的聖誕節。然而令她失望的是，餐廳最後只給了她500美元。餐廳經理稱，店內服務生的小費上限只有500元。即便有人建議餐廳可以將這筆款項分4次匯給艾蜜莉，但仍然遭到狠狠拒絕。

艾蜜莉傷心地將這件事訴諸媒體，引發軒然大波。從艾蜜莉公布的帳單照片可以看到，當天的餐費一共是69.01美元（約新台幣1953元），而男客人更是直接在小費欄寫下「2000元」，並祝福艾蜜莉聖誕節快樂。許多網友無法認可餐廳的作法，紛紛對老闆進行言語攻擊與死亡威脅，當地更有居民發起抵制活動。不僅如此，還有許多人向該店下單後又惡意棄單，讓店家苦不堪言。

餐廳事後在臉書上發表聲明澄清，公司並非惡意私藏艾蜜莉的小費，只是因為當晚該名顧客的小費金額太高，導致信用卡根本沒刷過，餐廳也曾經多次致電信用卡公司，但信用卡公司仍以「通常不會有人給2000元小費」為由，拒絕授權。餐廳表示，除非顧客重新回來處理，否則他們依舊無法取得這筆款項。不過雙方各說各話，目前仍在對峙中。

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