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川普選後首造勢！赴喬治亞州為參議員站台　部分共和黨人憂反效果

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▲▼川普赴喬治亞州為共和黨參議員站台。（圖／路透）

▲川普夫婦赴喬治亞州為共和黨參議員站台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周六（5日）前往喬治亞州，為兩位明年1月即將決選的共和黨參議員站台，但他究竟是票房靈藥還是毒藥，已經開始出現分歧。部分人認為川普緊抓著選舉舞弊的論調，試圖扭轉11月3日總統大選的結果，最終搞不好還會讓兩位參議員聲勢跟著下跌。

路透社報導，川普至今仍然不願承認在總統大選一役上敗給拜登，並堅持大選結果存在大規模舞弊，卻也仍舊提不出確切證據。此外，他還繼續在推特上施壓本次翻盤的喬治亞州的州長坎普(Brian Kemp)，「如果州長坎普或州務卿允許進行簡單的簽名認證，我就能輕鬆快速地在喬治亞州勝出...為什麼這兩位『共和黨人』要說不呢？」

▲▼川普赴喬治亞州為共和黨參議員站台。（圖／路透）

部分共和黨人士擔憂川普若不克制發言，可能會為造勢帶來反效果。（圖／路透）

川普始終不願放棄「選舉舞弊」的指控，隨時間過去已經開始引起部分共和黨人的不安。川普此次去喬治亞州為兩位共和黨參議員站台，是他在大選後第一次參加造勢大會；對此，一些共和黨員開始擔心，這位一向習慣在各種造勢場合把焦點全聚焦到自己和自己所面臨問題的總統，可能會為這次活動帶來反效果。

喬治亞州前共和黨議員陶瑞（Matt Towery），現在已經轉作政治與民調分析師。就他來看 ，若川普真的願意為兩位候選人說話，的確還能幫助到他們，但他也警告，「若他只花10分鐘幫他們說話，卻把剩下時間都拿來告訴大家坎普有多爛，那他只會讓事情更糟。」

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