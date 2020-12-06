小二數學「答案對」卻錯了！　家長抱怨老師死板...反遭網友戰翻

▲家長抱怨小二數學被改錯。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者劉亭／綜合報導

一名家長上網抱怨，小二的孩子最近拿回考卷，其中一題最後答案明明是正確的，但因為解題過程數字寫反了，就被老師改錯，讓他大為不滿「數學靈活運用、答案正確、單位正確就好，何必死死板板」。

考卷中可見，題目為「童軍節活動，每個學校都會安排4隊學生參加，每隊分成3組，每組有6個人」，第二小題問到「每隊分別有多少個人？」學生寫著「6X3」，最後答案18人，卻被改錯。

這讓家長抱怨，如果乘數跟被乘數顛倒，答案單位就會顛倒，那就算了，何必追求題目國文上的觀念，一定要寫「3X6」才算正確，雖然知道是觀念問題，但這是數學，為什麼一定要要求題目上的國文，應該要靈活運用、答案正確就好了。

而一派網友也紛紛留言，「這個問題我N年前也跟老師反應過，老師說現在的教法就是這樣.....無解」、「小二日常，依照老師方法走吧……」、「沒辦法，不然死背是怎麼來的，這一切都是人的問題」。

但大多數網友則挺老師，「乘數跟被乘數定義不同啊 只要想成是除法就有差了」、「就因為這是數學，所以邏輯很重要，不是答案對就好」、「邏輯比答案正確重要啊」、「建議家長 也去國小重讀 不然就讓老師好好教就好了」。

家長之後也回應，知道這是邏輯問題，以結果論來說，答案單位沒錯，或許可以說因為題目要求人數，所以小朋友寫人數，但他覺得邏輯錯了再來教，會比較容易吸收。