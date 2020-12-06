　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

看準國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，麗寶Outlet宣布引進米其林美食《添好運》、瓦城集團旗下的《時時香》，酸辣帶勁的道地越式《飛機河粉》等品牌，以及美式休閒服飾品牌《GAP》、日物商店《WATTS》等，為聖誕跨年人潮與業績加添動能。

麗寶Outlet表示，《添好運》將於12月19日、以全新店型在麗寶Outlet Mall開幕，同樣採取「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的港點。瓦城泰統集團創新中菜品牌《時時香》也將26日登場，集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜；豆府集團《飛機河粉》傳承百年的老滋味，12/15就能品嘗到，呈現道地酸、鮮、甜多層次口感，隨餐附上一碟豆芽菜、九層塔、辣椒跟檸檬，加入後更是第二種風味，一定要試試。

即將於17日盛大開幕的美式休閒服飾第一品牌《GAP》，因大中華區營運不受歐美新冠疫情影響，選擇麗寶開出中部Outlet首店，提供男、女、童裝Outlet款式，涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，首7日全館正價商品3件75折，單筆滿額還有獨家驚喜好禮。另外，來自日本的《WATTS》商店也將於19日登場，主打日系生活49元起商店，千樣商品從設計到包裝都是由日本原裝進口，搶佔小資族荷包，不能出國也能感受買到最道地的日本好物。

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

10歲遇大火被抱到窗口「聽話跳下」…母卻喪命！台中女做繪本紀念

「防災教育日」123個蒙古包避難夜宿　王惠美揪縣民體驗當災民

坪林冠軍茶鄉冬茶飄香　新北好茶「熊乓」搶鮮上市

新北耶誕惜食國際村　侯友宜籲當惜食「心」住民

屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

台南總爺野餐音樂會熱鬧登場　黃偉哲席地而坐草地與民眾一同追劇

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

台南廟會「炮車起火」畫面曝！煙火都沒動…女童遭詭火吞噬成焦屍

羅志祥「沒搶歐弟女友」洗18年黑歷史！　大和解孫德榮…私訊攤牌：為什麼不要我

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

28歲媽媽打疫苗後「心肌炎死亡」　莊人祥：等待病毒培養結果釐清

全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

10歲遇大火被抱到窗口「聽話跳下」…母卻喪命！台中女做繪本紀念

「防災教育日」123個蒙古包避難夜宿　王惠美揪縣民體驗當災民

坪林冠軍茶鄉冬茶飄香　新北好茶「熊乓」搶鮮上市

新北耶誕惜食國際村　侯友宜籲當惜食「心」住民

屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

台南總爺野餐音樂會熱鬧登場　黃偉哲席地而坐草地與民眾一同追劇

狂粉忍低溫親送烤鴨…劉樂妍怒：不要命了？網揪亮點「小心安全」

沉睡液氮.....小女嬰一出生就「27歲」　只比媽媽小18個月

全國青年諮委齊聚桃園交流　鄭文燦鼓勵青年返鄉參與地方創生

26歲女愛上工程師　驚見他不會用Google Map分手：無法跟宅男交往

中職／林百貨府城摩登大遊行　萊恩、魚頭君獻舞技

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

正常人每週花5小時內疚！專家建議「寫下來」：是非常重要的情緒

《環球時報》討論「和平統一可能性」　台灣出席人士曝光！

C羅哥哥涉嫌詐財遭起訴　訂購1.3萬件球衣再轉賣　

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

地方熱門新聞

10歲遇大火聽話跳窗　女做繪本紀念媽

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

首創防災教育日　123蒙古包避難

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

影／失聯移工遇警攔查下車逃竄　桃警一一拘捕

屏東家扶歲末慈幼送暖　攜手走過疫情迎向未來

高雄宮廟火燒車1女童燒死黃偉哲籲注意安全

衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

騎士髮夾彎「突車身打直」網一看驚

滿天雪飄落台中廣三SOGO　推迷幻藍光秀營造台版曼哈頓

坪林冠軍茶鄉　新北好茶搶鮮上市

台中藝廊推動全台偏鄉美術孵育工程

首屆玄門研討會　佛道、理工校長對談生命關懷

更多熱門

相關新聞

麗寶Outlet業績成長20% 周慶推滿額送14萬福容住宿券

麗寶Outlet業績成長20% 周慶推滿額送14萬福容住宿券

報復性消費持續挹注百貨業績成長，麗寶Outlet Mall今年光是前3季業績已達全年目標，還成長2成。館方打鐵趁熱，宣布週年慶7日起登場，GUCCI、FENDI太陽眼鏡原價1.49萬元，下殺2折，全館卡友搭配消費滿5000送300，滿3000還能抽價值14萬元福容大飯店無敵住宿券、按摩椅、鑽戒等。

獨家／台中首家添好運無預警撤櫃

獨家／台中首家添好運無預警撤櫃

H&M夢幻童裝出自台灣插畫家之手

H&M夢幻童裝出自台灣插畫家之手

王淨、曾敬驊曝「每天都聊天」

王淨、曾敬驊曝「每天都聊天」

寫上名字的情人節禮物最特別

寫上名字的情人節禮物最特別

關鍵字：

麗寶Outlet Mall添好運時時香GAP

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

羅志祥助理私訊疑流出　硬起來提告...三聯單曝光.

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

「喝完撞死你媽」私訊外洩　羅志祥助理嗆記者

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

女奧客翻倒整碗湯　畫面曝光網氣炸

更多

最夯影音

更多
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風
蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面