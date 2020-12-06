衝聖誕跨年業績　麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

看準國旅大爆發與後疫情報復性消費熱潮，麗寶Outlet宣布引進米其林美食《添好運》、瓦城集團旗下的《時時香》，酸辣帶勁的道地越式《飛機河粉》等品牌，以及美式休閒服飾品牌《GAP》、日物商店《WATTS》等，為聖誕跨年人潮與業績加添動能。

麗寶Outlet表示，《添好運》將於12月19日、以全新店型在麗寶Outlet Mall開幕，同樣採取「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的港點。瓦城泰統集團創新中菜品牌《時時香》也將26日登場，集結川、台、粵等所有熱門中式人氣名菜；豆府集團《飛機河粉》傳承百年的老滋味，12/15就能品嘗到，呈現道地酸、鮮、甜多層次口感，隨餐附上一碟豆芽菜、九層塔、辣椒跟檸檬，加入後更是第二種風味，一定要試試。

即將於17日盛大開幕的美式休閒服飾第一品牌《GAP》，因大中華區營運不受歐美新冠疫情影響，選擇麗寶開出中部Outlet首店，提供男、女、童裝Outlet款式，涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，首7日全館正價商品3件75折，單筆滿額還有獨家驚喜好禮。另外，來自日本的《WATTS》商店也將於19日登場，主打日系生活49元起商店，千樣商品從設計到包裝都是由日本原裝進口，搶佔小資族荷包，不能出國也能感受買到最道地的日本好物。

▲衝聖誕跨年業績，麗寶Outlet引進添好運、時時香、GAP等品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）