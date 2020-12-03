打開老婆手機　前男友挑逗「30cm很持久」！他炸綠光：很不舒服

▲老婆與前男友大聊性事，儼然犯婚姻大忌！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

與前任情人好聚好散，不少人仍會保留彼此聯絡方式，但既然雙方已回不去，懂得避嫌很重要！一名人夫哀號，最近看老婆的手機私訊，赫見她與前男友嘴砲聊性事，雖然都是男方開口挑逗，但老婆還一搭一唱，讓原PO難過不已。文章曝光後，一票網友警告，若不制止「遲早出事！」

一名男網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》透露，結婚多年來，都會發現老婆跟已婚的前男友私訊，雙方內容除了貼圖互動，不然就是一般的噓寒問暖，因此原PO沒有放在心上。怎料昨日，原PO驚見老婆手機內有破尺度的話題，崩潰內容如下：

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前男友：在幹嘛？



老婆：沒啊，你勒



前男友：在台中耶



老婆：幹嘛？找小三唷？



前男友：等你介紹呀（愛心貼圖）



老婆：你有30公分嗎？



前男友：活了30幾年了，說實在...持久比較重要吧



老婆：也是



前男友：你也用過，你知道的



老婆：忘了啦，都幾年了呵呵



前男友：不然再來試試看呀



老婆：怎麼...今天這麼敢聊（問號貼圖）



前男友：竊笑貼圖

看著兩人狂鬥嘴，還你一言我一語，完全忘了都是已婚身分，讓原PO頭上頓時狂炸綠光直呼，「覺得很不舒服，他們也好幾年沒見，你們會問對方嗎？」

▲網友認為，前男友想與原PO老婆重溫！（圖／翻攝靠北婚姻）



文章曝光後，網友們一致認為，要向老婆講清楚，「單純哈拉可以，聊到性直接封鎖」、「問你老婆，如果你也這樣，她感受如何」、「已經不是單身了，講這種話題，要稍微想一下，本來開這種黃腔就很容易擦槍走火，引火上身...不過老婆最近芳心寂寞嗎？感覺很像互相試探，人帥真好，人醜性騷擾」、「不懂得避嫌很不尊重另一半！就算沒真的出軌，彼此都有另一半了！拜託不要有這種打嘴砲的行為」、「這已經算是約砲了吧」、「記得截圖」。