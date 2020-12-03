前男友娶別人！她挺孕肚衝進車流「逼停婚車」…哭吼：你是我的

▲女子衝進車流中攔婚車。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西玉林市清寧路一紅綠燈附近，一名年輕女子在斑馬線上打電話，突然崩潰嘶吼喊「我不會和你分開」，然後衝到道路中央，將一輛行駛中的婚車逼停。有現場目擊者稱，女孩看起來很傷心，一直高喊「你是我的」。

據《新京報》報導，事發於12月2日。長髮女孩衝到車來車往的馬路中，肉身逼停一輛婚車。可是，婚車只是短暫停下，立即繞行避開。隨後，該女孩又擋在了第二輛前。

現場目擊者稱，該女子可能受到了感情方面的刺激，一直高喊「你是我的」等話語，「還在現場哭了，很傷心。」多名目擊者證實，該女子後來自行離開，未發生意外。

有知情網友爆料，女孩懷了車內新郎的孩子，不願意打掉，現在新郎卻娶了別人。

這一事件在網上曝光後，也引發了廣大網友的討論，「天下好男人多的是，何苦追求一個負心漢呢」、「心疼每一個用力愛過的人，也心疼自己，3年了也沒能走出來」、「所以說，女生不論任何時候，一定要保護好自己，遠離渣男。」

還有網友支招，「如果真懷了孩子，就去婚禮現場，當著大家的面說出自己和新郎的關係，並說已懷了新郎的孩子，就算最後不歡而散，賓客也應該知道新郎的不負責任，新娘的娘家人也不會善罷甘休，不跟人家結婚還讓人家懷孕，真的是太渣，輕而易舉放過他，太便宜他了」。

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