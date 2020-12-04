最慘新婚夜…新娘遭「男方家人」脫褲驗貞操！　新郎還有性侵前科

▲新娘遭脫褲驗身。（圖／翻攝自YouTube／Новый Узбекистан）

記者張方瑀／編譯

兩人相愛結婚本應該是幸福、快樂的事情，但在烏茲別克的一名新娘，卻在新婚之夜遭新郎及其家人壓在地上強行脫褲，檢查她是否為處女，並將全程錄影po上網路。新娘繼父氣憤表示，他們婚宴後才知道，原來新郎有性侵前科，此舉目的是為了要勒索錢財。

根據外媒報導，烏茲別克花剌子模州（Khorezm）烏爾根奇（Urgench）一名新娘10月7日新婚當晚，被新郎懷疑不忠，結果竟遭男方家的幾名婦女壓在地上強行脫褲，戴上醫用手套準備檢查她是否為處女，還將全程都錄了下來，影片11月底在網路上曝光。

新娘繼父拉希莫夫（Nuriddin Rakhimov）表示，他們早就計畫好要讓新娘受到這種侮辱，一切都是為了要勒索錢財，「很明顯地這都是事先安排好的，誰半夜家裡會有醫用手套，還把影片傳到網路上，這一切就是讓花剌子模人感到羞愧。」

拉希莫夫說，他們在婚禮結束後才知道男方有性侵前科，男方還要求支付所有婚禮的費用，否則就會把影片上傳。目前包含拍攝影片的涉案9人，都已經被逮捕進行調查。

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