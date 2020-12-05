美印太司令證實　共軍成功試射「航母殺手」導彈

▲東風-21中程彈道飛彈。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國印太司令戴維森首度證實，共軍已成功試射有「航空母艦殺手」之稱的反艦彈道飛彈。華盛頓郵報專欄作家羅金呼籲即將上任的拜登政府正視中國軍事擴張的威脅。

即將卸下印太司令部司令職務的戴維森（Philip Davidson）日前在一場國際安全論壇的採訪中向羅金（Josh Rogin）表示，中國軍隊已經遠超過單純捍衛領土的戰略，現在正進行能夠實戰、甚至是遠離中國沿海地區作戰的目標。在中國國家主席習近平的領導下，中國建立先進武器系統、平台與火箭部隊，以美國未能充分反應的方式，改變戰略環境。

戴維森指出，中國（軍隊）現代化有巨大進展。中國今年將測試更多飛彈，測試的傳統與核武相關飛彈的數目將超過所有國家總和。

他也首度證實，解放軍成功進行對移動船隻的反艦彈道飛彈試射。美方多年來一直清楚，中國在追求可以攻擊移動目標的能力。被問及這項設計是否針對美國航艦，戴維森表示，「相信我，他們正在瞄準所有目標」。

試射反艦彈道飛彈是解放軍夏天以來大規模聯合軍事演習的一部分。反艦彈道飛彈有「航空母艦殺手」之稱，可以遠距威脅美國最重要的海軍資產。

戴維森指出，中國飛彈與火箭部隊對區域帶來「極大不對稱性」，對從韓國、日本一直延伸到東南亞與台灣的第一島鏈構成威脅。他主張在具戰略地位卻很脆弱的區域及關島，整合防空與飛彈防禦。

羅金在專欄中指出，即將上任的拜登政府將發現，2021年的解放軍已經與2016年拜登（Joe Biden）卸下副總統職務時大不相同。

他說，拜登政府將發現，要對抗中國軍事戰略，尤其是在亞洲，將是項複雜、高成本與有風險的工作。但拜登政府別無選擇，只能著手進行，因為現狀即將改變，對於拜登而言，最好的第一步是任命一位了解此威脅本質和急迫性的國防部長。

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