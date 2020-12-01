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奧萬大死亡翻車追出「高速檔行駛」　兒子悲慟招魂：爸！跟我回家

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記者柯沛辰、白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉奧萬大上月30日發生中巴翻覆意外，釀成1死20傷。南投地檢署偵辦後，發現事故路段速限25公里，但林姓駕駛疑似未打低速檔，而是以高速檔位行駛，涉過失致死、過失傷害罪嫌，諭令5萬元交保。事隔一天，死者兒子重回現場招魂，場面哀戚鼻酸。

一輛中型巴士11月30日從高雄出發，載著由忘憂草旅行社舉辦、高統遊覽車公司合作的奧萬大一日遊團客，全車總計21人，其中包括司機1名、領隊1名、旅客19名，不料車輛行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，導致57歲黃姓乘客身亡，釀成1死20傷。

▲▼南投奧萬大遊覽車翻覆。（圖／民眾提供）

▲南投奧萬大遊覽車翻覆，釀成1死20傷。（圖／民眾提供）

死者小舅子透露，黃男跟妻子感情很好，時常遊山玩水，當時後座一位年幼女乘客暈車，黃男還好心交換座位，怎料竟遇上死劫。事故隔天，兒子在舅舅陪同下前往南投殯儀館認屍，並重返現場招魂，期間他不斷呼喚「阿爸，跟我回家」，場面令人鼻酸。

死者兒子說，阿公、阿嬤還不知道噩耗，等後續領回遺體，才會找時間慢慢告訴長輩。至於黃男妻子，由於傷勢嚴重，第一天院方不敢告知黃男死訊，後經親人轉述，黃妻在院內放聲大哭，目前已轉院回高雄市繼續醫治。

▲▼奧萬大死者小舅子、兒子。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃姓死者兒子、小舅子。（圖／記者白珈陽攝）

南投地檢署1日得知51歲林姓司機輕傷出院，立刻傳喚問訊。對此，林姓司機供稱，是煞車失靈釀禍，但高統強調車輛都有定期保養，可能是路面濕滑所致。

主任檢察官吳錦龍指出，經相驗，黃姓死者係因車輛翻覆導致頭部鈍挫傷、左胸肋骨骨折、胸部塌陷，及骨盆腔內出血，最後創傷性休克死亡。

▲▼南投奧萬大車禍，肇事司機受訪。（圖／記者鄧木卿攝）

▲肇事林姓司機輕傷送醫。（圖／記者鄧木卿攝）

不過，經偵辦發現，案發地段速限25公里，但車輛疑似以高速檔位行駛，加上林姓司機是臨時被派任出車，後續將朝人、事、地、物等4個方向釐清事故原因。

吳錦龍說，目前偵辦方向不排除任何可能，已清查有無駕駛不當、保養疏失、疲勞駕駛或有無超勤，也查扣行車紀錄器影像、俗稱「大餅」的數位行車紀錄器、保養卡及行車軌跡等，將會同國家運輸安全調查委員會現勘及判讀資料。

吳錦龍表示，專案小組還在調查中，稍早複訊林姓司機後，認定涉有過失致死、過失傷害罪嫌，因此諭知5萬元交保候傳。

▼奧萬大翻車瞬間。（圖／李忠憲翻攝）

▲▼奧萬大翻車。（圖／李忠憲翻攝）

 
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