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天下第一快！俄「米格-31」部署美國門口　20分鐘直送阿拉斯加

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▲▼米格-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲俄羅斯在遠東地區部署號稱「天下第一快」的米格-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯決定，將號稱「天下第一快」的戰鬥機米格-31（Mig-31）部署遠東地區的位在馬加丹州（Magadan Oblast）楚科奇自治區（Chukotka）首府阿納德爾（Anadyr）的空軍基地，距離美國阿拉斯加僅600公里，只需要20分鐘就可以直送美國領空。

根據美國媒體Defence Blog報導，為了加強在北極圈內的空中作戰能力，俄羅斯將海軍航空隊的米格-31部署到了阿納德爾地區，執行防空戰鬥任務。阿納德爾所在的楚科奇自治區靠近美國阿拉斯基地區，所以該地相當敏感。

據了解，俄羅斯之所以會有這樣的部署，很有可能是回應今年9月，美軍在阿拉斯加部署包含F-22與F-35在內總共150架隱形戰機，企圖壓制俄羅斯在北極圈的主導權。

米格-31戰鬥機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

▲米格-31戰鬥機最高時速可以達到3467公里。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）

米格-31系列是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和截擊機（Interceptor強調以飛行速度和爬升率能力的戰機）最大速度可達2.83馬赫（3467Km/h）海平面爬升率330公尺/秒，是一款雙座型全天候超音速遠程截擊機。

最新型的米格-31BM可以在普通戰鬥機的射程外對其進行遠距離瞄準攔截，配備了R-33遠程空空導彈和R- 73近程空空導彈。米格-31BM戰鬥機的最大起飛重量達46.2噸，配備4枚R-33導彈和副油箱時航程能達到3000公里。

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