桌下拉出「3箱選票」…喬州舞弊畫面曝！　川普律師：沒監票員在場

▲喬治亞州計票人員從桌下拉出3箱不明選票。(圖/翻攝自推特/Team Trump)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普至今未承認敗選,他的法律團隊3日在喬治亞的聽證會中提出的監視系畫面顯示,在選舉日當夜,有選務官員將共和黨的監票員趕出場外,現場僅剩4名計票人員,他們還從桌子底下拉出另外3箱選票,再接著繼續計票。

WATCH: Video footage from Georgia shows suitcases filled with ballots pulled from under a table AFTER supervisors told poll workers to leave room and 4 people stayed behind to keep counting votes pic.twitter.com/AcbTI1pxn4

綜合外媒報導,川普法律團隊3日在喬治亞州召開聽證會,律師皮克(Jackie Pick)在會上公布一段在州立農業球館(State Farm Arena)取得的監視器畫面。影片顯示,富爾頓郡(Fulton County)選務官在選舉日當晚10時左右,要求所有計票員停止開票,並要求共和黨的監票員離開現場,「監票員和媒體都離開了,結果有4個人留下來開票直到半夜。」

這4名計票員開始在無人監督的情況下開票,甚至還從桌子底下拉出至少3箱選票,繼續統計到半夜才結束。皮克表示,他們無法得知這幾箱選票是何時放到桌子下,不知道這些選票是從哪裡來的,也不清楚這些選票是計入哪個候選人中,「這完全不是一個正常的程序。」

Wow! Blockbuster testimony taking place right now in Georgia. Ballot stuffing by Dems when Republicans were forced to leave the large counting room. Plenty more coming, but this alone leads to an easy win of the State!