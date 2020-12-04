下令戴口罩！拜登上任要求美國民眾「戴好戴滿」100天：沒過份吧

▲拜登表示，上任後將要求民眾戴口罩100天。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

隨著氣溫逐漸降低，全球各國迎來新一波更嚴重的新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國總統勝選人拜登（Joe Biden）接受美媒《CNN》訪問時發表最新的防疫政策，他表示在上任100天以內，將嚴格要求美國人乖乖配戴口罩，以減少病毒傳播以及不斷激增的病例數，同時要求免疫與傳染病學專家佛奇（Anthony Fauci）能夠能夠擔任政府的首席醫學顧問，成為新冠抗疫小組的一員。

拜登贏得總統大選後，首次與副總統候選人賀錦麗聯合接受媒體採訪。他強調，「戴口罩只有100天，而非永遠！在我權力所及之處，例如聯邦大樓、洲際交通的飛機與公車，我將發佈要求如實配戴口罩的長期命令，因為美國疾病控制與預防中心曾表示，口罩能有效保護配戴口罩的人，且能防止周遭的人們互相傳播病毒。」

拜登在採訪中表示，即將擔任白宮幕僚長的克萊恩（Ron Klain）對佛奇瞭若指掌，一直與他交流和接觸，希望能延請他擔任首席醫療顧問，並持續挺身抗疫。

報導指出，先前川普政府與團隊的防疫政策常與佛奇的意見相左，且川普還毫不諱言表示反對配戴口罩，最後也使得自己成為眾多確診者之一；而拜登在競選期間，經常攻擊川普的防疫態度，成為能夠勝選的關鍵之一。

拜登表示，「我的新冠防疫政策，旨在於讓美國人相信接種新冠疫苗是安全的，且在不影響經濟的情況下，同時與遏止病毒傳播之間取得平衡。」

拜登發誓，為求穩定民心，將在美國民眾面前接種疫苗。而先前，3位前總統柯林頓、小布希、歐巴馬也表示將會身先士卒接種疫苗。

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